Экипаж судна Ocean Viking спас 109 беженцев из вод Средиземного моря

ТАСС, 17 сентября. /ТАСС/. Спасатели с норвежского судна Ocean Viking подняли на борт 109 мигрантов, терпевших бедствие во вторник в 100 км от берегов Ливии. Об этом сообщается в Twitter отделения международной неправительственной организации "Врачи без границ" в Норвегии.

"Мы только что спасли 48 человек из деревянной лодки, терпевшей бедствие в 53 морских милях (98 км) от берегов Ливии", - написали спасатели, добавив, что собираются проверить сообщения об еще одном судне поблизости. Вечером во вторник "Врачи без границ" обновили информацию о спасенных, сообщив о еще 61 беженце на борту. Среди мигрантов 22 ребенка.

В июле франко-германская неправительственная организация SOS Mediterranee объявила о начале операции по спасению мигрантов. Во время первого выхода команда судна спасла 356 человек, 150 из них согласилась принять Франция. Поскольку Италия тогда запретила заход и высадку мигрантов в своих портах, беженцев на военных кораблях доставили на Мальту.

14 сентября Ocean Viking с 82 мигрантами на борту получил разрешение на заход в итальянский порт для их высадки. Франция, Италия, ФРГ, Португалия и Люксембург смогли достичь соглашения по распределению этой партии мигрантов.

Согласно данным Международной организации по миграции, с начала года в Европу по Средиземному морю прибыли более 34 тыс. мигрантов. В пути погибли или пропали без вести не менее 680 человек.