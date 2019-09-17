Пострадавшие от паводка в Приморье получат компенсации до конца сентября

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Власти Приморского края намерены до конца сентября выплатить компенсации пострадавшим в ходе паводка и заключить контракты на восстановление дорог. Если мероприятия будут выполнены, в этот же срок будет снят режим ЧС, сообщил глава региона Олег Кожемяко.

"В течение сентября гражданам будут выплачены все необходимые материальные выплаты, заключены контракты на выполнение работ по восстановлению дорожной инфраструктуры. Полагаем целесообразным при выполнении данных мероприятий режим ЧС к концу сентября снять", - сказал Кожемяко на совещании в режиме телемоста по теме ликвидации последствий паводков на Дальнем Востоке.

Губернатор добавил, что за счет краевого и местных бюджетов на восстановление и выплаты гражданам уже направлено 502 млн рублей.

В Приморском крае все еще действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера, введенный в конце августа из-за сильных дождей. По информации Приморского гидрометцентра, в августе в регионе выпало свыше трех месячных норм осадков. В зоне паводка оказалось 15 муниципальных районов, 43 населенных пункта, более 10 тыс. человек. В пострадавших районах до сих пор идут аварийно-восстановительные работы.

В июле и августе 2019 года обильные дожди вызвали мощный паводок в Амурской и Еврейской автономной областях, Приморском и Хабаровском краях. В зоне наводнения оказалось свыше 100 населенных пунктов, тысячи людей потеряли урожай или оказались в затопленных домах.