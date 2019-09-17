Авиасообщение Архангельск - Соловки возобновится в ноябре

С 18 июня авиасообщение с Соловецким архипелагом ограничили из-за реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта. Рейсы на Архангельск пока осуществляются только вертолетами Ми-8, перевозящими меньше пассажиров.

АРХАНГЕЛЬСК, 17 сентября. /ТАСС/. Регулярное авиационное сообщение из Архангельска на Соловки возобновится с ноября, сообщила во вторник пресс-служба администрации Архангельской области.

"Участок взлетной полосы протяженностью 900 м, который необходимо обеспечить для приема самолетов, почти готов к эксплуатации. Уже в ноябре авиационное сообщение планируется возобновить в прежнем режиме", - говорится в сообщении.

Вертолет за рейс перевозит на Соловки 14-16 пассажиров, поскольку на архипелаге нет возможности для заправки, самолет берет на борт 20 человек. Время в пути на вертолете из Архангельска составляет 1,5 часа, на самолете - 45 минут.

Потребность в реконструкции взлетно-посадочной полосы на Соловках вызвана ее изношенностью: аэропорт построен более 70 лет назад. В 2020 году предполагается полностью обновить полосу, построить служебно-пассажирский терминал. Проектные решения проходят согласование с ЮНЕСКО. После реконструкции в 2020 году длина полосы составит 1,5 тыс. м с возможностью посадки самолетов Ан-24, Bombardier Q400.

Альтернативный путь до архипелага - поездом до города Кемь в Карелии, оттуда на судне по Белому морю.