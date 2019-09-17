Суд отменил штраф Utair за продажу 13 авиабилетов матери двоих детей-инвалидов

ТАСС, 17 сентября. Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа отменил административный штраф авиакомпании Utair за продажу матери двух детей-инвалидов из Хабаровского края 13 билетов на рейс из Кургана в Москву, следует из данных электронной картотеки дел.

В январе 2019 года жительница Хабаровска была вынуждена приобрести для себя и своих детей, которые находились в инвалидных колясках после операции, 13 билетов на рейс Курган - Москва авиакомпании Utair, сумма билетов вместо запланированных 16 тыс. рублей превысила 60 тыс. рублей. В августе Уральская транспортная прокуратура сообщала о штрафе авиаперевозчика на общую сумму 50 тыс. рублей по ч. 1 ст. 14.7 КоАП РФ ("Обман потребителей") и ч. 1 ст. 14.5 КоАП РФ ("Продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг при отсутствии установленной информации"). Utair не согласилась с представлением прокуратуры, поэтому также получила штраф в 50 тыс. рублей за невыполнение требований прокурора.

"Признать постановление управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре о привлечении публичного акционерного общества "Ютэйр" к административной ответственности по части 1 статьи 14.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях незаконным и отменить", - говорится в решении суда.

Пресс-служба авиакомпании сообщала, что нарушений в действиях авиакомпании из-за покупки женщиной большого количества авиабилетов нет. Как уточнили в авиакомпании, для перевозки матери с двумя детьми потребовалось 13 мест: одно - для взрослого, три - для одного ребенка с гипсом и девять - для второго ребенка на носилках. Также Utair заменил самолет на тот, где были места для носилок.

"Законодательно перевозчику предоставлено право самостоятельного установления и применения тарифов, определения стоимости перевозки, которая может составлять двукратный размер тарифа, как в рассматриваемом деле, а потому данные действия перевозчика не могут быть вменены ему в качестве нарушения", - уточняется в решении суда.