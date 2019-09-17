Творческий IT-проект для детей и подростков стартовал в Нижнем Новгороде

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Проект "Робофутбол для особых детей", предполагающий обучение робототехнике детей школьного возраста, стартовал в Нижнем Новгороде. В нем принимают участие около 120 детей, в том числе 40 - с ограниченными возможностями здоровья, сообщила ТАСС Наталья Симонова, директор нижегородской благотворительной организации "Забота", которая реализует проект.

Он получил поддержку Фонда президентских грантов, на реализацию программы до ноября 2020 года выделено более 2,5 млн рублей. Курс занятий для детей от 10 лет рассчитан на три месяца, но не исключено, что эти сроки будут скорректированы.

"Мы с 2005 года работаем в направлении развития IT-творчества среди детей и подростков. На базе благотворительной организации "Забота" был создан центр компьютерного творчества - он единственный в России входит в международную сеть "Computer Clubhouse", которая объединяет подобные структуры в 20 странах. Благодаря тому, что у нас есть опыт, техника и помещения мы решили развивать новое направление - постараться привлечь к занятиям робототехникой талантливых детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, которым малодоступны многие цифровые технологии", - сказала Симонова.

Пилотные мастер-классы по робототехнике для детей с различными формами инвалидности показали, что техническое творчество может стать серьезным импульсом для развития. "Педагоги были удивлены тем, что робофутбол серьезно увлекает детей с ментальными нарушениями, они удивительным образом меняются. Это нас вдохновило, ведь, помимо развития, перед детьми открываются профессиональные перспективы", - сказала собеседница.

Педагоги и тренеры будут учить детей навыкам программирования, конструирования, 3D-моделирования, лазерной резки и 3D-печати. В рамках курса организуются соревнования по робофутболу: "Дети будут собирать модели [роботов], программировать их и в дальнейшем участвовать в соревнованиях", - добавила собеседница.

Благотворительная организация "Забота" создана в 1996 году, она поддерживает волонтерское движение, ведет образовательные проекты для детей и пожилых. Через программы "Заботы" по IT-творчеству с 2005 года прошли несколько десятков тысяч детей.