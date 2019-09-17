Сноуден предупредил об опасных последствиях сбора личной информации

"Когда речь идет о сборе информации, это является злоупотреблением информацией, - заявил он во вторник в ходе телеконференции по случаю выхода в свет его мемуаров Permanent Record ("Личное дело"), которая транслировалась на сайте германского издания ZEIT ONLINE. - Все, что вы делаете, все, что вы читаете, какие покупки совершаете - все это фиксируется. История, зафиксированная в памяти вашего телефона - это фактически история вашей интеллектуальной жизни, это информация о близких вам людях, о секретах, которых вы стыдитесь, об идеях, которые, как вы считаете, принадлежат только вам. Фактически, информация о нас - это мы сами, и злоупотребление этой информацией - это вторжение в личную жизнь".

По его словам, смартфоны "незаметно для нас передают в эфир информацию о нас и создают то, что в книге названо "личным делом". "Фактически, это создание файла, хранящего полную информацию о личной жизни", - добавил он, предупредив, что эта информация используется в финансовых и других целях.

Сноуден в 2013 году предал огласке сведения о методах электронной слежки американских спецслужб, в том числе о нелегальной прослушке переговоров зарубежных лидеров. Спасаясь от преследования со стороны властей США, Сноуден направил запросы на получение убежища властям ряда стран, в том числе России. 1 августа 2014 года он получил вид на жительство в РФ на три года, который позднее был продлен на такой же срок.

В США Сноудену инкриминируется нарушение двух статей закона о шпионаже. По каждому из этих пунктов ему грозит до 10 лет тюремного заключения. Представители администрации США неоднократно заявляли, что считают Сноудена предателем и не собираются прощать его, поскольку он нанес серьезный ущерб интересам национальной безопасности.