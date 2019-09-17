Специалисты выяснили, что антикрымская агрессия в соцсетях управляется с Украины

СЕВАСТОПОЛЬ, 17 сентября. /ТАСС/. Группа исследователей из Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, исследовав активность разных сообществ в социальных сетях, выяснила, что за агрессией, направленной против российского Крыма, стоят несколько групп, управляемых с Украины. Об этом ТАСС сообщила заведующая кафедрой социально-политических исследований и технологий Московского педагогического университета, проектный менеджер Севастопольского госуниверситета Елена Бродовская во вторник на I Форуме университетского консорциума исследователей больших данных "Открытые данные - 2019" в Севастополе.

"Сначала мы отбираем интернет-сообщества по данной тематике, а их достаточно много. Удалось выделить поток, который в социальных медиа нацелен на полуостров - Крым и Севастополь. Затем выявили маркеры - слова, словосочетания, то есть тот язык, которым они общаются, и мы видим, что он украинский по своему содержанию. Это видно по темам, контекстам, событиям, устойчивым выражениям между двумя народами", - сказала Бродовская.

Она отметила, что исследователям удалось установить центры общественного мнения - самые крупные группы, которые имеют наибольшее влияние. Вокруг них собираются десятки и даже сотни более мелких групп. При этом центры общественного мнения аффилированы между собой, делают связанные публикации или репосты.

"Они постоянно будоражат внешнеполитические контексты, стремятся к активным контактам с теми, кто им противонаправлен, стремятся проникнуть туда. Мы понимаем, что это не партизанская война, не самостийные активисты, которые собрались и создают какое-то напряжение в цифровой среде. Мы понимаем, что это организованный украинский внешний поток давления на Крым", - пояснила собеседница.

По ее данным, больше всего таких групп в социальной сети "ВКонтакте", так как именно ею пользуется молодежь и подростки: именно они наиболее восприимчивы к таким информационным кампаниям.

Ученый уточнила, что данные об источнике агрессии - итог работы, проведенной в 2019 году. Центр социологических исследований Севастопольского государственного университета уточнял исследования с помощью фокус-групп, глубинных интервью и массовых срезов. При этом противодействовать информационной агрессии ученые не могут, это возможно только при совместной работе с правоохранительными органами, киберспециалистами и другими структурами. "У них есть возможность воздействовать с точки зрения права, создавать альтернативные потоки, купировать и нивелировать влияние центров общественного мнения групп", - добавила Бродовская.

О форуме

Первый форум университетского консорциума исследователей больших данных "Открытые данные - 2019" проходит на базе Севастопольского госуниверситета 16-17 сентября. Форум инициирован Томским государственным университетом при поддержке Севастопольского госуниверситета, Крымского федерального университета и компаний-партнеров. В мероприятии принимают участие представители университетов, технологических компаний, специалисты в области сбора и анализа больших данных.