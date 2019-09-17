Власти Москвы вручили гранты мэра 234 некоммерческим организациям

"Конкурс проходил на базе общественной палаты, из членов которой специально был создан экспертный совет. Также в этом году сами НКО определяли номинации, которые им казались наиболее важными, и порядок проведения конкурса. В 2018 году было подано около 1 тыс. заявок, в 2019 году - 670", - сказала перед вручением грантов председатель комитета общественных связей молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова.

Гранты вручены в 10 номинациях, среди них - "Добровольчество и волонтерство", "Семья и дети", "Московское долголетие", "Мой район" и другие. Более 180 проектов получили сертификаты до 2,5 млн рублей. Еще 47 НКО получили до 700 тыс. рублей.

Благотворительный горнолыжный центр и поиск семьи

Среди победителей в номинации "Благотворительность, милосердие и забота" - некоммерческая организация "Ты ему нужен", которая уже более трех лет оказывает помощь детям с нейрохирургическими заболеваниями. НКО представила проект, который поможет детям-сиротам с тяжелыми заболеваниями найти семью.

Одним из победителей в номинации "Молодежь Москвы" стала региональная общественная организация инвалидов "Благотворительный горнолыжный центр детей-инвалидов "Снежок", которая на протяжении 28 лет помогает детям с различными заболеваниями с помощью адаптивного горнолыжного спорта. "Наш проект называется "Паралимпийские надежды", в результате нашей деятельности мы воспитали троих кандидатов в паралимпийскую сборную", - сказала журналистам руководитель центра "Снежок" Татьяна Миненкова.

Также грант получил благотворительный фонд "Разные дети", который впервые участвовал в конкурсе. Сотрудники фонда помогают в адаптации детям с ограниченными возможностями. На конкурс организация представила проект "Не диагноз, а ребенок". "Основная задача нашего проекта - помочь родителям найти общий контакт со своими детьми и адаптировать их к социальной жизни. Порой трудно найти контакт со своим ребенком и научить их делать элементарные вещи: одеваться, вести себя хорошо в обществе", - сказала генеральный директор фонда Татьяна Яковлева.

В этом году проекты конкурсантов оценивали эксперты, отобранные рабочей группой Общественной палаты Москвы. Экспертный состав в 2019 году обновился наполовину, в него вошли 297 представителей некоммерческого сектора, образовательных организаций и органов власти.