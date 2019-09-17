Власти Москвы вручили гранты мэра 234 некоммерческим организациям

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Власти Москвы во вторник вручили 234 некоммерческим организациям (НКО денежные сертификаты на сумму до 2,5 млн рублей. Они стали победителями конкурса грантов мэра столицы, сообщил корреспондент ТАСС.
"Конкурс проходил на базе общественной палаты, из членов которой специально был создан экспертный совет. Также в этом году сами НКО определяли номинации, которые им казались наиболее важными, и порядок проведения конкурса. В 2018 году было подано около 1 тыс. заявок, в 2019 году - 670", - сказала перед вручением грантов председатель комитета общественных связей молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова.
Гранты вручены в 10 номинациях, среди них - "Добровольчество и волонтерство", "Семья и дети", "Московское долголетие", "Мой район" и другие. Более 180 проектов получили сертификаты до 2,5 млн рублей. Еще 47 НКО получили до 700 тыс. рублей.
Благотворительный горнолыжный центр и поиск семьи
Среди победителей в номинации "Благотворительность, милосердие и забота" - некоммерческая организация "Ты ему нужен", которая уже более трех лет оказывает помощь детям с нейрохирургическими заболеваниями. НКО представила проект, который поможет детям-сиротам с тяжелыми заболеваниями найти семью.
Одним из победителей в номинации "Молодежь Москвы" стала региональная общественная организация инвалидов "Благотворительный горнолыжный центр детей-инвалидов "Снежок", которая на протяжении 28 лет помогает детям с различными заболеваниями с помощью адаптивного горнолыжного спорта. "Наш проект называется "Паралимпийские надежды", в результате нашей деятельности мы воспитали троих кандидатов в паралимпийскую сборную", - сказала журналистам руководитель центра "Снежок" Татьяна Миненкова.
Также грант получил благотворительный фонд "Разные дети", который впервые участвовал в конкурсе. Сотрудники фонда помогают в адаптации детям с ограниченными возможностями. На конкурс организация представила проект "Не диагноз, а ребенок". "Основная задача нашего проекта - помочь родителям найти общий контакт со своими детьми и адаптировать их к социальной жизни. Порой трудно найти контакт со своим ребенком и научить их делать элементарные вещи: одеваться, вести себя хорошо в обществе", - сказала генеральный директор фонда Татьяна Яковлева.
В этом году проекты конкурсантов оценивали эксперты, отобранные рабочей группой Общественной палаты Москвы. Экспертный состав в 2019 году обновился наполовину, в него вошли 297 представителей некоммерческого сектора, образовательных организаций и органов власти.