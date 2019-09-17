Эксперт Минздрава по первой помощи ответит на вопросы россиян в прямом эфире

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Заместитель начальника центра учебно-методической работы Всероссийского центра медицины катастроф "Защита" Минздрава России, член профильной комиссии по первой помощи Минздрава России Алексей Старков примет участие в прямом эфире на портале "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является информационное агентство ТАСС. Он ответит на вопросы россиян о том, когда стоит вызывать скорую помощь взрослому и ребенку, как правильно оказывать первую доврачебную помощь близкому человеку.

Трансляция эфира пройдет 18 сентября на портале при поддержке социальной сети "Одноклассники".

В середине сентября состоялся прямой эфир Министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой "Министр на связи", в ходе которого она не успела ответить на все поступившие вопросы граждан, но пообещала, что на них ответят главные специалисты и эксперты Минздрава. По данным пресс-службы Минздрава России, большая часть вопросов касалась детского здоровья, проблем лечения онкозаболеваний, состояния первичного звена здравоохранения.

Начиная с 16 сентября в течение недели на портале "Будущее России. Национальные проекты" при поддержке социальной сети "Одноклассники" проходят тематические эфиры, в ходе которых главные внештатные специалисты и эксперты Минздрава России, главы федеральных учреждений отвечают на вопросы россиян о работе системы здравоохранения в стране. Каждый день на протяжении недели в ходе прямых эфиров поднимается отдельная тема - борьба с онкозаболеваниями, госгарантии и бесплатная медицинская помощь, диспансеризация и борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

В понедельник, 16 сентября, на портале состоялся прямой эфир с главой Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Минздрава России Андреем Фисенко. Он отвечал на вопросы россиян о вакцинации, правильном питании детей, эмоциональной нагрузке и о том, как сохранить детское здоровье. Во вторник, 17 сентября, на вопросы о диагностике и лечении онкозаболеваний отвечал главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн.