Эксперты: большинство учителей РФ доверяют себе в умении строить отношения с учениками

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Большая часть российских школьных учителей доверяют себе в умении строить взаимоотношения с учениками. Такие данные приводятся в исследовании Федерального института развития образования (ФИРО) РАНХиГС, которое посвящено доверию и доверительным отношениям в образовательной практике и имеется в распоряжении ТАСС.

Исследование проведено с апреля по июнь 2019 года среди 18 тыс. 594 учителей школ из всех федеральных округов России. В ходе анализа было выделено три группы в зависимости от стажа работы. Так, 15,7% респондентов имеют стаж педагогической деятельности 1-5 лет, 31,9% - 5-20 лет, 52,4% - от 20 лет и выше.

"Анализ данных показал, что в авангарде доверия находится группа педагогов с опытом работы от 20 лет. Данная группа учителей имеет самые высокие показатели доверия к себе по всем параметрам, кроме "умения строить взаимоотношения с вышестоящими" (51%)", - говорится в материалах.

Педагоги со стажем от 20 лет, в частности, имеют высокие показатели по доверию себе в профессиональной (78,3%) и интеллектуальной (64,1%) деятельности, доверию себе в умении строить взаимоотношения с учениками (74,1%), с родителями школьников (61,7%) и с подчиненными (59,8%). Авторы отмечают, что стаж и опыт работы позволяет данной группе учителей не всегда соглашаться с администрацией школы и даже вступать с ними в противоречия и конфликты.

Что касается учителей со стажем 5-20 лет, то 68,2% из них, согласно исследованию, доверяют себе в профессиональной деятельности, 62,7% - в интеллектуальной, 70,3% - в умении строить взаимоотношения с учениками, 56% - с родителями школьников, 54,7% - с подчиненными. 56,7% педагогов со стажем до пяти лет доверяют себе в профессиональной деятельности, 58,8% - в интеллектуальной, 65,2% - в умении строить отношения с учащимися, а 50,2% - с их родителями и 52,5% - с подчиненными.