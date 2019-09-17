День оружейника в Ижевске отметят форумом, выставками и лазерным шоу

ИЖЕВСК, 18 сентября. /ТАСС/. Форум оружейников России, выставки военной техники предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), забеги, турниры по хоккею и стрельбе, лазерное шоу и концерт с фейерверком состоятся во время празднования Дня оружейника в Ижевске. В этом году мероприятие посвящено 100-летию со дня рождения знаменитого конструктора стрелкового оружия Михаила Калашникова, сообщил журналистам глава Удмуртии Александр Бречалов.

"В этом году празднование Дня оружейника посвящено 100-летнему юбилею Михаила Тимофеевича Калашникова. Жителей и гостей республики ждет насыщенная деловая, культурная и спортивная программа. В каждом городе Удмуртской Республики есть предприятия, деятельность которых напрямую связана с вооружением российской армии и силовых структур. В Ижевске производится большая часть отечественного и 10% мирового рынка стрелкового оружия, 70% рынка ракетно-зенитных комплексов", - сказал Бречалов.

Ключевым событием в Ижевске в эти дни станет Форум оружейников России, который намечен на 18 и 19 сентября. Ожидается, что мероприятие посетят более тысячи участников. К сотрудничеству при проведении форума были приглашены руководители и представители Сбербанка, Росатома, концерна "Калашников" и ряда других крупных предприятий.

Участники определят векторы развития в сфере поддержки диверсификации предприятий ОПК, подведут первые итоги национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" и представят новые предложения по реализации нацпроекта. Они также изучат инновационные методы внедрения бережливого производства на предприятиях ОПК, обсудят проблемы в сфере промышленного дизайна.

Мероприятиями-спутниками форума станут заседание комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по ОПК, а также конференция "HR ОПК - 2019" - первая всероссийская конференция для руководителей служб управления персоналом корпораций, холдингов и предприятий ОПК.

Ожидается, что участие в форуме примут гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, глава Сбербанка Герман Греф, председатель Промсвязьбанка Петр Фрадков, заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Олег Бочкарев, глава Удмуртии Александр Бречалов, управляющий директор концерна "Калашников" Дмитрий Тарасов, директор Федерального центра компетенций Николай Соломон, а также руководители предприятий ОПК региона.

Новый фильм, ретротехника и забег

Праздничные мероприятия в Ижевске намечены на 18-22 сентября. Жители и гости столицы Удмуртии смогут посетить выставку военной техники заводов республики и ретроавтомобилей, выставку продукции республиканских и российских промышленных предприятий.

На Центральной площади города пройдет концерт с участием Александра Маршала, группы "Любэ", Марины Хлебниковой, Юлии Михальчик и других известных исполнителей. Зрителям покажут лазерное шоу, которое будет сопровождаться произведениями композитора Петра Чайковского, на водном экране гости увидят видеоролик об Удмуртии. Закончится концерт праздничным фейерверком.

21 сентября над акваторией Ижевского пруда авиационная группа "Соколы России" покажет фигуры высшего пилотажа.

Во время Дня оружейника в столице Удмуртии состоится показ трейлера фильма, посвященного Михаилу Калашникову. Сценарий написан по воспоминаниям самого конструктора. В работе над фильмом участвовали консультанты концерна "Калашников", дочь конструктора - Елена Калашникова. Киноленту выпускает кинокомпания "РБ-Продакшн" при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ и Министерства культуры РФ.

В спортивную программу празднования включены беговой биатлон "Калашников биатлон фест", участие в котором примут Иван Черезов, Дмитрий Малышко, Ольга Зайцева, Екатерина Юрлова-Перхт, Александр Логинов, Александр Легков и Алексей Петухов. Также в республике пройдет турнир по хоккею с шайбой имени Михаила Калашникова, всероссийские соревнования по практической стрельбе из карабина и городской конкурс по стрельбе из пневматики.