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Новым директором Европейского бюро ВОЗ станет бельгиец Ханс Клюге

Он сменит на этом посту Жужанну Якаб

ТАСС, 18 сентября. Новым директором Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 69-й сессии Европейского регионального комитета ВОЗ в Копенгагене избран бельгиец Ханс Клюге, сообщается на сайте ВОЗ.

Клюге, ранее возглавлявший отдел систем здравоохранения и общественного здоровья в региональном бюро, сменит на новом посту Жужанну Якаб, которая была директором Европейского регионального бюро ВОЗ последние 10 лет.

"Цель состоит в том, чтобы укрепить Европейского регионального бюро ВОЗ как центр передового опыта, чтобы оказывать конкретную помощь странам по конкретным вопросам, действовать решительно и скромно, чтобы усилить воздействие на страновом уровне и уменьшить нагрузку на страны - не в последнюю очередь маленькие страны", - сказал он в своем обращении к делегатам 69-й сессии Европейского регионального комитета ВОЗ в Копенгагене.

Он также отметил, что Европейскому региональному бюро следует в будущем проводить "менее дорогие совещания" и в целом стать более экономически эффективным. Клюге добавил, что одной из приоритетных внутренних задач бюро является также искоренение домогательств между сотрудниками.

Клюге был избран на голосовании, прошедшем во время 69-й сессии Европейского регионального комитета ВОЗ в Копенгагене. На этот пост было шесть претендентов - из Армении, Австрии, Болгарии, Грузии, Турции. По итогам прошедшего в Копенгагене голосования, в котором приняли участие министры здравоохранения и высокопоставленные должностные лица из 53 государств - членов Европейского регионального бюро ВОЗ, куда входит и Россия, кандидатура Клюге будет представлена на рассмотрение Исполнительного комитета ВОЗ. С 1 февраля 2020 года он будет назначен на новую должность.

Европейское региональное бюро ВОЗ занимается вопросами общественного здоровья и включает 53 страны, охватывает территорию от Атлантического до Тихого океана. Головной офис регионального бюро находится в Копенгагене, кроме него имеются пять технических офисов, а также страновые, имеющиеся в 30 государствах-членах. Один из таких офисов размещен в Москве.

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