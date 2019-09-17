Томские ученые надеются убедить выпускников вузов жертвовать в эндаумент-фонды

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Ученые Томского государственного университета ищут способ правильно выбирать и предлагать выпускникам вузов те проекты эндаумент-фондов, которые им будет интересно поддержать, сообщил ТАСС завлабораторией ТГУ Вячеслав Гойко в кулуарах первого форума университетского консорциума исследователей больших данных "Открытые данные - 2019" в Севастополе.

"По заказу благотворительного фонда Владимира Потанина мы реализуем два проекта: один направлен на фонды целевых капиталов в целом, другой - конкретно на университетские эндаумент-фонды. В их рамках мы составили портрет жертвователя, определяем целевую группу для каждого фонда. Сейчас мы на том этапе, когда готовимся применить наработанную методологию", - сказал Гойко.

Проекты начали разрабатывать в начале года, первый грант завершится в декабре, но возможно продолжение работы, отметил ученый. В конечном итоге предстоит разработать алгоритм, который позволит анализировать через соцсети профиль интересов потенциальных жертвователей. Затем выпускникам вузов предложат именно ту программу фонда, которая его заинтересуют.

"Сейчас в России созданы около 100 эндаумент-фондов разной направленности: музеи, театры, и, конечно, в университетах. У каждого университета огромное количество выпускников. У ТГУ - порядка 80 тыс. И если эти люди сделают пожертвования даже по 1 тыс. рублей, то выйдет 80 млн рублей", - отметил ученый.

Перед университетами стоит задача вовлечь выпускников в жизнь вузов: например, предложить участвовать в отборе проектов, которые получают гранты фонда. "Пока же никто не понимает, как с ними взаимодействовать. Пожертвования в эндаументы поступают, но они не носят массового характера - чаще всего, единичные выпускники или предприятия передают для них крупную сумму", - добавил Гойко.

Форум "Открытые данные" проходит на базе Севастопольского госуниверситета 16-17 сентября по инициативе Томского госуниверситета и при поддержке Крымского федерального университета, а также компаний-партнеров. В мероприятии принимают участие представители университетов, технологических компаний, специалисты в области сбора и анализа больших данных.