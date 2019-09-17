В РПЦ назвали опасной инициативу круглосуточной онлайн-продажи алкоголя

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Предложение об онлайн-торговле алкогольными напитками является недопустимым, поскольку может свести на нет все усилия по сокращению потребления спиртных напитков в России. Такое мнение высказал в интервью "Комсомольской правде" председатель Патриаршего совета по культуре, митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов).

"Сейчас лоббируется закон о продаже алкоголя через интернет. Днем и ночью. Это очень опасно и ставит под удар все достижения последних лет. Допустить этого нельзя", - сказал он.

Митрополит напомнил, что антиалкогольная кампания, последние годы проводимая в стране, является одной из самых эффективных. "Уже 10 лет как осуществляется программа, созданная при участии нашего общественно-церковного совета по снижению потребления алкоголя в РФ. Эта большая государственная программа утверждена в те годы премьер-министром Путиным. Вспоминая кампанию 80-х годов, можно сказать, что сейчас осуществляется тихая и, может быть, одна из самых эффективных антиалкогольных кампаний за всю историю России. И очень хорошо, что ее почти не заметили, мы рады этому", - отметил Шевкунов.

Священнослужитель подчеркнул, что, по данным Всемирной организации здравоохранения, за последние 10 лет Россия покинула пятерку самых пьющих стран мира, что стало результатом серьезных изменений в сфере реализации и потребления алкоголя.

"За эти 10 лет проведены жесткие меры по пресечению продажи алкоголя несовершеннолетним, запрещено распитие в общественных места, ограничено время продажи алкоголя. Помните, еще совсем недавно можно было купить водку и днем, и ночью даже в киосках, кстати, продажа в киосках тоже приостановлена. Повышены акцизы, а значит, и цены, а значит, и доступность алкоголя: бутылка водки за 30-40 рублей была нормой еще совсем недавно. Пиво приравняли к алкогольной продукции с соответствующим акцизом, а ведь мало кто знает, пиво продавалось льготно как продукт питания", - заключил митрополит.

Алкоголь онлайн

Изначально планировалось, что закон легализации онлайн-продажи алкоголя вступит в силу с 1 января 2019 года, однако он так и не был принят. При этом предполагалось, что до 2020 года продавать через интернет можно будет только вино, шампанское, пиво и пивные напитки, сидр, пуаре и медовуху.

Как пояснял замминистра финансов РФ Илья Трунин, законопроект вызвал разногласия в правительстве. В частности, в кабмине полагают, что разрешение продажи алкогольной продукции в интернете будет способствовать увеличению ее потребления.

По информации РБК, в результате Минфин доработал законопроект и планирует приступить к его реализации с 1 января 2020 года.