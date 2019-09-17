В РПЦ назвали письмо священников в защиту осужденных за беспорядки политическим заявлением

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Заявление группы священников из разных стран в защиту фигурантов дел по итогам акций оппозиции, прошедших летом в Москве, - это попытка участия в правозащитной деятельности, которая фактически превратилась в политическую декларацию. Такое мнение высказал журналистам заместитель председателя Отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.

Ранее портал "Правоcлавие и мир" опубликовал открытое письмо более 40 священнослужителей Русской православной церкви (РПЦ), Украинской православной церкви (УПЦ) и Белорусской православной церкви (БПЦ), в котором они призвали к пересмотру судебных решений в виде тюремных сроков, присужденных ряду осужденных по "московскому делу".

"Церковь имеет право печалования и активно им пользуется, в том числе непублично. Это осуществляется и по линии Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, и по линии православных общественных организаций. В России, как и в любой стране, в том числе и в тех государствах, в которых живут подписавшие данное заявление священники, есть несправедливо осужденные, но когда из них всех выбирается несколько подсудимых, наиболее известных по СМИ, - это политика, а не печалование", - сказал он.

Кипшидзе считает, что политическая активность и борьба с властью не может быть главной миссией церкви вне зависимости от намерений подписавших обращение священнослужителей. "Да, эти священники чувствуют общественный запрос на справедливость и попытались его удовлетворить как смогли, возможно, искренне переживают за судьбу находящихся в узах, независимо от их вины, людей, как и любой православный человек. Однако им должно быть известно, что политическими декларациями можно только попробовать бороться с властью, а не преображать мир на началах истины Христовой, но дело в том, что борьба с властью никогда не была и не будет миссией Церкви", добавил он.

Заместитель председателя Синодального отдела полагает, что клирики избрали неверный для священнослужителя путь действий. "Пастырь призван воспитать неподкупного и верного правосудию судью, честного правоохранителя и адвоката, и эти люди, действуя каждый на своем месте по вере и совести, изменят, насколько это возможно, мир к лучшему. А подписывать декларации, в которых странным образом перемешана политическая риторика и священные тексты, - это легкий, но бесполезный путь. Мне кажется, что намного разумнее этим небезразличным священникам было бы собрать средства на знающего адвоката, который мог бы, действительно, помочь", - заключил он.

Священники просят пересмотра итогов "московского дела"

В открытом письме на портале "Правоcлавие и мир" клирики, "исполняя пастырский долг печалования о заключенных", призвали к пересмотру судебных решений в виде тюремных сроков, присужденных ряду осужденных по так называемому московскому делу.

"Считаем своим долгом выразить убеждение в необходимости пересмотра судебных решений в виде тюремных сроков, присужденных ряду фигурантов "московского дела". Один из осужденных, Константин Котов, не совершая никаких насильственных действий ни в отношении представителей власти, ни других граждан, был подвергнут беспрецедентно жестокому наказанию. Мы надеемся, что с других фигурантов дела, которые ожидают суда и не обвиняются в насильственных действиях (в частности с Алексея Миняйло, православного человека, активно вовлеченного в социальную и благотворительную работу), будут сняты обвинения, и они окажутся на свободе в ближайшее время", - говорится в письме.

"Московское дело"

"Московским делом" авторы письма священнослужителей обобщенно назвали несколько уголовных дел, возбужденных по итогам акций оппозиции, прошедших в Москве летом этого года. Самым крупным из них является объединенное уголовное дело о массовых беспорядках и применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов во время несанкционированного митинга 27 июля в Москве. По нему были арестованы 15 человек, в том числе Алексей Миняйло, несколько из них уже получили приговоры в виде различных сроков лишения свободы.

В своем опубликованном обращении священники упоминали дело активиста Константина Котова, ранее осужденного по статье 212. 1 УК РФ на четыре года колонии за неоднократное нарушение правил проведения митинга. Как установил суд, активист за последние полгода неоднократно привлекался к административной ответственности за совершение правонарушений, предусмотренных ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"). 10 августа он участвовал в несогласованном митинге в центре Москвы и был задержан при попытке скрыться. Тверской суд Москвы 17 сентября назначил 10 суток административного ареста Котову за участие в несанкционированном шествии 6 января от станции метро "Чистые пруды" до станции метро "Китай-город" - нарушение, которое не входит в число четырех других за март - июль в уголовном деле, по которому он был осужден.