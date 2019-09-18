Опрос: около 35% россиян готовы взять кредит для обучения детей за рубежом

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Около 35% россиян готовы взять кредит для того, чтобы оплатить учебу детей за рубежом. Такие данные приводятся в опросе Райффайзенбанка, с которым ознакомился ТАСС.

Наибольшее число респондентов, которые готовы взять кредит, проживает в Новосибирской (38% опрошенных) и Нижегородской (36%) областях, а также в Республике Татарстан (36%).

В Москве и Подмосковье готовность оформить кредит на обучение своих детей за рубежом выразили 35% опрошенных, такая же ситуация в Краснодарском крае. В Свердловской области возможность взять кредит допускают 33%, а в Санкт-Петербурге и Ленинградской области - 32% респондентов.

Опрос проводился Райффайзенбанком среди россиян с детьми в сентябре 2019 года. Всего был опрошен 1461 респондент.