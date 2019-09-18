Эксперт: случаи браконьерства северокорейских рыбаков у берегов Приморья участились

ВЛАДИВОСТОК, 18 сентября. /ТАСС/. Случаи браконьерства рыбаков из КНДР в российских водах Японского моря у берегов Приморья участились, в основном иностранцы заходят в эту зону под предлогом укрытия от шторма. Об этом сообщил ТАСС в среду председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков (ДВО РПСМ) Николай Суханов.
В ходе проведения мероприятий по охране морских биологических ресурсов корабельный состав погрануправления ФСБ России по Приморскому краю в районе банки Кито-Ямато в Японском море обнаружил две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, которые вели браконьерский промысел. Экипаж одной из шхун совершил вооруженное нападение на членов осмотровой группы пограничного корабля. В результате трое военнослужащих получили ранения различной степени тяжести, задержано более 80 граждан КНДР.
"[Случаи браконьерства граждан КНДР] происходят все чаще и чаще, особенно в летнее время, в момент прохождения тайфунов <...> Прикрываясь тем, что хотят скрыться от непогоды, они приближаются к нашим берегам и браконьерничают. У берегов Приморья, особенно в заливе Петра Великого, в последнее время увеличилось количество рыбных ресурсов, крабов, кальмаров, различных моллюсков", - отметил Суханов.
В начале сентября, когда на Приморье обрушился тайфун "Линлин", пограничники сообщали о 500 иностранных рыболовецких шхунах, которые зашли в заливы Ольга, Владимир и в акваторию береговых бухт в районе населенного пункта Моряк-Рыболов в Приморском крае. Рыбаки, согласно международному морскому законодательству, воспользовались возможностью переждать шторм у берегов России. Среди них были южнокорейские и северокорейские суда.
12 сентября 2019 года пограничники задержали 16 северокорейских шхун и более 250 рыбаков, которые вели в исключительной экономической зоне РФ незаконный промысел тихоокеанского кальмара.
"Добывают все"
Суханов добавил, что северокорейцы добывают все: и кальмаров, и крабов, и рыбу, и моллюсков. По его словам, случаи нападения на пограничников нечасты и связаны в основном с требованиями вернуть улов в море, которые встречают сопротивление.
"Второй случай - когда наш пограничный катер гонится за шхуной, она старается уйти, и неоднократные обращения, предупредительные выстрелы не дают должного результата. В этом случае пограничникам приходится начать обстрел самой шхуны <...> [Нападение на пограничников -] случай, можно сказать, исключительный", - рассказал собеседник.
15 октября 2016 года в исключительной экономической зоне РФ в Японском море российские пограничники с применением оружия задержали северокорейское промысловое судно "Дае Янг 10" (порт приписки Син По, КНДР), ведущее незаконный промысел морепродуктов. На его борту находились 48 граждан КНДР. При осмотре судна некоторые члены команды попытались оказать вооруженное сопротивление. В ответ на это российские пограничники последовательно произвели предупредительную стрельбу и стрельбу на поражение.
В результате ранения получили девять членов команды судна-нарушителя (один из них позднее скончался), пострадали шесть российских пограничников. Шести гражданам КНДР было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти").
По словам Суханова, северокорейцы занимаются промыслом в основном на небольших лодках, условия работы на которых нарушают все международные конвенции о правах моряков. Председатель ДВО РПСМ считает, что обеим странам необходимо вернуться к этой проблеме и рассмотреть вопросы судоходства и рыболовства в Японском море.
"Если ужесточить контроль, будет меньше таких инцидентов. А так получается, что все пущено на самотек, само государство не знает, сколько от его берегов отходит таких лодочек с рыбаками, куда они идут, в какие воды", - отметил Суханов.
Он рассказал, что Российскому профсоюзу моряков не известно об аналогичной структуре в КНДР.