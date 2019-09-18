Эксперт: случаи браконьерства северокорейских рыбаков у берегов Приморья участились

ВЛАДИВОСТОК, 18 сентября. /ТАСС/. Случаи браконьерства рыбаков из КНДР в российских водах Японского моря у берегов Приморья участились, в основном иностранцы заходят в эту зону под предлогом укрытия от шторма. Об этом сообщил ТАСС в среду председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков (ДВО РПСМ) Николай Суханов.

В ходе проведения мероприятий по охране морских биологических ресурсов корабельный состав погрануправления ФСБ России по Приморскому краю в районе банки Кито-Ямато в Японском море обнаружил две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, которые вели браконьерский промысел. Экипаж одной из шхун совершил вооруженное нападение на членов осмотровой группы пограничного корабля. В результате трое военнослужащих получили ранения различной степени тяжести, задержано более 80 граждан КНДР.

"[Случаи браконьерства граждан КНДР] происходят все чаще и чаще, особенно в летнее время, в момент прохождения тайфунов <...> Прикрываясь тем, что хотят скрыться от непогоды, они приближаются к нашим берегам и браконьерничают. У берегов Приморья, особенно в заливе Петра Великого, в последнее время увеличилось количество рыбных ресурсов, крабов, кальмаров, различных моллюсков", - отметил Суханов.

В начале сентября, когда на Приморье обрушился тайфун "Линлин", пограничники сообщали о 500 иностранных рыболовецких шхунах, которые зашли в заливы Ольга, Владимир и в акваторию береговых бухт в районе населенного пункта Моряк-Рыболов в Приморском крае. Рыбаки, согласно международному морскому законодательству, воспользовались возможностью переждать шторм у берегов России. Среди них были южнокорейские и северокорейские суда.