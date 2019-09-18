В погрануправлении ФСБ рассказали о состоянии пострадавших от нападения в Японском море

"Состояние раненых пограничников стабильное", - сказал собеседник агентства.

Также представитель пограничного управления не подтвердил ТАСС возможность привлечения авиации для их доставки на берег, о которой ранее писали СМИ.

В ходе проведения мероприятий по охране морских биологических ресурсов корабельный состав погрануправления ФСБ России по Приморскому краю в районе банки (мель, глубина над которой значительно меньше окружающих) Кито-Ямато в Японском море обнаружил две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, которые вели браконьерский промысел. Экипаж одной из шхун совершил вооруженное нападение на членов осмотровой группы пограничного корабля. В результате трое военнослужащих получили ранения различной степени тяжести, задержано более 80 граждан КНДР.

В российских территориальных водах в Приморском крае пограничники ежегодно проводят десятки задержаний рыболовецких судов из КНДР в связи с незаконным промыслом. Последний крупный случай был в 2016 году, когда в исключительной экономической зоне РФ в Японском море российские пограничники с применением оружия задержали северокорейское промысловое судно "Дае Янг 10" (порт приписки Син По, КНДР), ведущее незаконный промысел морепродуктов. На его борту находились 48 граждан КНДР.

Тогда при осмотре судна некоторые члены команды попытались оказать вооруженное сопротивление. В ответ на это российские пограничники последовательно произвели предупредительную стрельбу и стрельбу на поражение. В результате ранения получили девять членов команды судна-нарушителя (один из них позднее умер), пострадали шесть российских пограничников. Уголовные дела были возбуждены в отношении шести граждан КНДР, в 2017 году они были осуждены к срокам лишения свободы от 2,5 до 4 лет с отбыванием наказания в колониях общего режима.