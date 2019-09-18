Власти Приморья компенсируют средства владельцам изъятых в связи с АЧС свиней

ВЛАДИВОСТОК, 18 сентября. /ТАСС/. Администрация Приморского края компенсирует владельцам свиней, изъятых из-за вспышек африканской чумы свиней (АЧС), стоимость животных в размере 260 рублей за килограмм живой массы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе краевой администрации.

АЧС была впервые зарегистрирована в Пограничном районе Приморского края 1 июля, подтвердились очаги в Надеждинском, Красноармейском и Дальнереченском районах, а также в городе Дальнереченск. 30 августа карантин был снят в Надеждинском районе. Во всех населенных пунктах, где обнаружен вирус, произошло изъятие свиней.

"Работа по выплатам ведется. Компенсация для личных подсобных хозяйств за изъятых животных составляет 260 рублей за килограмм живой массы", - сообщили в пресс-службе.

По словам специалистов Государственной ветеринарной инспекция Приморского края, выплаты призваны не только поддержать фермеров, которые теряют домашний скот. Компенсация также является стимулом не скрывать опасное заболевание.

Африканская чума свиней - инфекционное заболевание с инкубационным периодом до двух недель. Вирус попадает в организм через пищу, раны на коже, слизистую оболочку, укусы насекомых. Случаев заражения человека этой инфекцией зарегистрировано не было, однако ученые не исключают риска заболевания, поскольку вирус развивается непредсказуемо.