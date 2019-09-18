Опрос: более 80% россиян сталкивались с неэффективностью лекарств

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Более 80% россиян сообщили, что хотя бы раз в жизни наблюдали отсутствие эффекта после применения тех или иных лекарственных препаратов. При этом примерно такое же количество жителей страны заявили, что сами назначают себе лечение, следует из результатов опроса, проведенного исследовательской компанией ResearchMe по заказу немецкой фармацевтической компании Stada.

"81% россиян хотя бы раз в жизни сталкивались с неэффективностью лекарств. Из них более половины (57%) попадали в такую ситуацию не единожды. Чаще других подобная проблема возникала у молодых людей в возрасте 18-34 лет", - говорится в материалах опроса, результаты которого имеются в распоряжении ТАСС.

"Нужно помнить, что не существует таблетки, которая бы действовала на всех одинаково эффективно. У каждого человека своя биохимические индивидуальность: разный пол, возраст, обмен веществ, сопутствующие заболевания. Например, у человека со здоровым желудочно-кишечным трактом лекарство будет всасываться на 80%, у пациента с воспалительными заболеваниями - всего на 40%", - приводит пресс-служба компании слова вице-президента Российского научного общества иммунологов Ивана Козлова.

Самолечение и качество лекарств

Более 80% респондентов сообщили, что занимаются самолечением и назначают себе лекарства самостоятельно. Только каждый шестой россиянин следует указаниям врача. Согласно результатам опроса, для 45% опрошенных ключевую роль при выборе препарата имеет его цена.

"Неэффективная терапия также может быть связана с недостаточной приверженностью лечению со стороны пациента. Пациент иначе читает инструкцию, чем врач или фармаколог. Первое, на что он обращает внимание, - это на побочные явления. Этим он руководствуется, когда меняет себе лечение, делая его, как ему кажется, оптимальным. Например, он уменьшает дозу или прерывает курс раньше, чем прописал врач", - пояснил Козлов.

Опрос также показал, что качество лекарств имеет значение только для каждого третьего россиянина. Еще 91% опрошенных считают, что в России есть лекарства с оптимальным сочетанием цены и качества. Однако почти половина уверены, что их выбор невелик.

"Покупательная способность населения в России продолжает снижаться, пациенты стали экономить даже на лекарствах. Решить эту проблему поможет введение системы всеобщего лекарственного обеспечения, которая подразумевает, что часть расходов на лекарства берет на себя государство или страховщик", - считает заместитель генерального директора Stada в России Иван Глушков, слова которого приводит пресс-служба.

Исследование было проведено в августе 2019 года, участие в опросе приняли 7168 респондентов из всех регионов России.