Экологи требуют согласования измененных логистики и сроков выпуска белух из Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 18 сентября. /ТАСС/. Экологи общественной организации "Экологическая вахта Сахалина" требуют согласования изменений сроков выпуска белух, оставшихся в приморской бухте Средняя, и схем доставки их к местам выпуска. Об этом они сообщили в своем аккаунте в Instagram.

Существующая схема выпуска косаток и белух предполагает их перевозку на автомобилях до Хабаровска и оттуда по реке Амур до берега, где происходит выпуск. Как сообщил журналистам в начале сентября председатель "Экологической вахты Сахалина" Дмитрий Лисицын, на выпуск оставшихся животных, по его подсчетам, уйдет как минимум шесть месяцев. Учитывая, что навигация на Амуре должна закрыться в ноябре, по существующей схеме транспортировки всех белух в текущем году выпустить не удастся.

"Время поджимает, погода ухудшает ситуацию: в регионе паводки, и добраться к месту выпуска животных на наземном транспорте невозможно <...> Какие изменения в логистику готовит ВНИРО (Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографиии - прим ТАСС), когда общественность узнает об их планах? Почему изменения в схемах и графиках не согласовываются с заинтересованными научными и общественными организациями?", - говорится в сообщении.

Паводок на Амуре в сентябре уже существенно задержал отправку очередной партии животных. Для перевозки все было готово 10 сентября, но высокий уровень реки в районе Николаевска-на-Амуре в Хабаровском крае не позволил начать операцию. В настоящий момент уровень Амура и паводковый прогноз также не позволяют начать операцию. Во вторник представитель пресс-службы ВНИРО сообщил ТАСС, что специалисты прорабатывают возможности изменения существующей логистической схемы доставки белух к местам выпуска.

С лета 2018 года в бухте Средней в Приморье содержались 90 белух и 11 выловленных для продажи в Китай косаток, однако три белухи и одна косатка пропали. По данным следствия, животных вылавливали с нарушениями, возбуждено уголовное дело о незаконной добыче биоресурсов.

В июне животных постепенно начали перевозить на север Хабаровского края для выпуска в естественную среду обитания. Первую группу, состоявшую из двух косаток и шести белух, выпустили в море 27 июня. Трех косаток выпустили 16 июля, еще трех животных - 6 августа. Последнюю группу косаток вместе с шестью белухами выпустили на волю 27 августа. В настоящее время в бухте Средней остается 75 белух.