Вода ушла с подтопленного района имени Лазо в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 18 сентября. /ТАСС/. Уровень воды в реке Амур в Хабаровском крае продолжает падать, от воды за сутки полностью освободился подтопленный район имени Лазо, населенный пункт в Хабаровском районе, несколько участков дорог и дач. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"Вода за сутки ушла полностью с района имени Лазо, где были подтоплены дома, дворы и дороги, также освободился от воды поселок Победа в Хабаровском районе. Частично подтоплены сейчас территории 89 населенных пунктов, в 61 из них отмечается подтопление 592 частных жилых домов и более 1700 приусадебных участков. Кроме того, фиксируются переливы воды на 122 участках межпоселковых дорог и дорог внутри населенных пунктов, вода за сутки ушла с нескольких из них. В зоне подтопления также находятся более 2100 дачных участков, около десятка освободилось от воды", - говорится в распространенном релизе.

Уровень воды в Амуре в среду у Хабаровска составил 545 см, снизившись на 4 см за сутки, у Комсомольска-на-Амуре - 792 см, упав на 10 см за сутки.

В пунктах временного размещения в регионе остаются более 30 человек. Спасатели в настоящее время помогают людям в проведении аварийно-восстановительных работ в домах и на участках, откуда сошла вода.

В Еврейской АО, также пострадавшей от паводка на Амуре и других реках, от подъема грунтовых вод, подтопленными остаются 43 населенных пункта, 137 жилых домов, свыше 5,8 тыс. придомовых территорий. В пунктах временного размещения находятся 29 человек. Уровни воды в больших и малых реках области в настоящее время ниже отметок опасных явлений, сообщила в среду пресс-служба ГУ МЧС России по ЕАО. В Биробиджане и населенных пунктах Даниловка, Николаевка, имени Тельмана, Ленинское продолжается откачка воды с подтопленных территорий, с мест, откуда сошла вода убирают мусор. В области проводят подворовые обходы для оценки ущерба.