Эксперты: дизайнеры, журналисты и программисты первые перейдут на короткую рабочую неделю

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Специалисты сферы ИТ, дизайнеры, журналисты и рабочие автоматизированных производств могут первыми перейти на четырехдневную рабочую неделю. Такое мнение высказали ТАСС эксперты в области трудоустройства.

"К числу профобластей, готовых полностью или частично перейти на четырехдневную рабочую неделю, можно смело отнести те, в которых уже сейчас достаточно высокое проникновение автоматизации в рабочие процессы. Это прежде всего некоторые производственные профессии, а также сфера ИТ, интернета и телекоммуникаций", - сказала ТАСС руководитель службы исследований компании HeadHunter Мария Игнатова.

По ее мнению, некоторые работники финансовой и административной областей, а также связанные с интеллектуальным трудом (сферы искусства, развлечений и маркетинга) также могут рассчитывать в перспективе на сокращенную рабочую неделю. "В них есть потенциал оптимизации процессов и повышения эффективности трудовой деятельности, в том числе за счет дальнейшего проникновения роботизации", - полагает Игнатова.

В пресс-службе сервиса по поиску работы Superjob отметили, что самая высокая вероятность перехода на четырехдневную рабочую неделю у специалистов, которые трудятся удаленно - это дизайнеры, программисты, копирайтеры.

"Работа таких специалистов предполагает конкретное выполнение поставленных задач, поэтому она помимо отсутствия территориальной привязки к рабочему месту, также может не иметь привязки к графику работы. Можно предположить, что именно такие профессии потенциально готовы перейти на четырехдневную рабочую неделю", - сказали в компании.

Непрерывная работа

Менее всего формат четырехдневной рабочей недели подходит профессиям в сфере транспорта, логистики, торговли товарами массового спроса, медицины и строительства. "В них еще долгое время сохранится посменный формат, обеспечивающий непрерывность рабочих процессов", - считает руководитель службы исследований компании HeadHunter.

В августе Федерация независимых профсоюзов России направила в Минтруд предложение сократить рабочую неделю до четырех дней при сохранении зарплат.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил проработать министерству до 30 сентября свою позицию о перспективах перехода на сокращенную рабочую неделю. При этом глава правительства подчеркнул, что переход должен сопровождаться не только сохранением уровня зарплат, но и ростом производительности труда. Также премьер-министр РФ в ходе встречи с председателем Федерации независимых профсоюзов России Михаилом Шмаковым заявил, что намерен провести серию совещаний, чтобы подготовить изменения в трудовое законодательство, которые могут коснуться и четырехдневной рабочей недели.