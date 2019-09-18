В Улан-Удэ арестовали еще одного организатора несанкционированного митинга

УЛАН-УДЭ, 18 сентября. /ТАСС/. Советский районный суд Улан-Удэ признал виновным в организации несанкционированного митинга в столице Бурятии еще одного местного жителя, ему назначено наказание в виде административного ареста на десять суток. Об этом сообщается в среду на сайте суда.

В Улан-Удэ 8 сентября впервые за 12 лет прошли прямые выборы мэра, победил и.о. главы города Игорь Шутенков, который участвовал в выборах как самовыдвиженец (52,52% голосов). 9 сентября в центре города сторонники его оппонента - выдвинутого КПРФ сенатора от Иркутской области Вячеслава Мархаева (36,58%) - начали несанкционированную акцию, в ходе которой потребовали отмены результатов голосования. 11 сентября суд назначил организатору несанкционированного митинга Дмитрию Баирову административный арест, несколько участников акции были оштрафованы.

"Постановлением Советского районного суда Дондуков Петр Сергеевич признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ ("Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования") <…> Ему назначено наказание в виде административного ареста на срок десять суток", - говорится в сообщении.

В суде пояснили, что 25 сентября 2018 года Дондуков был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"), наказание в виде ареста на десять суток назначено с учетом этого, а также "с учетом личности Дондукова и характера совершенного административного правонарушения". "Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в течение десяти дней в Верховный суд Республики Бурятия", - добавляется в сообщении.