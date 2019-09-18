Госуниверситет в Северной Осетии планирует строительство общежития на 500 мест

ВЛАДИКАВКАЗ, 18 сентября. /ТАСС/. Руководство Северо-Осетинского государственного университета (СОГУ) имени К. Л. Хетагурова планирует построить общежитие на 500 мест, которое позволит вузу увеличить прием иностранных студентов. Об этом ТАСС сообщил ректор СОГУ Алан Огоев.

"Мы будем обязательно подавать в программу Министерства науки и высшего образования РФ заявку на проект по строительству общежития на 500 мест. Если нам удастся ввести такое общежитие, то прирост иностранных студентов будет обязательно. Мы сейчас принимаем чуть больше 100, а могли бы принимать 300-400 в год", - сказал собеседник агентства.

Ректор СОГУ отметил, что в настоящее время вуз располагает двумя общежитиями (всего мест - 398). По его словам, они полностью заполнены. Огоев подчеркнул, что по итогам приемной кампании этого года в вуз было принято более 120 иностранных студентов, что в два раза больше, чем в прошлом году. Таким образом, по словам ректора, отмечается положительная динамика зачисления граждан других стран.

В СОГУ в настоящее время обучаются представители порядка 14 стран, в том числе из Китая, Сенегала, Камеруна, Сирии. Самые популярные направления - педагогическое образование с двумя профилями подготовки, фармация, стоматология, русская филология. На базе СОГУ с 2017 года функционирует филиал Ассоциации иностранных студентов России в республике. Благодаря новой организации иностранные студенты могут лучше адаптироваться к жизни в Северной Осетии.

В вузе занимаются социализацией студентов, знакомят их с культурой России, с культурой Северного Кавказа. "Это целый процесс, наши международная служба и управление воспитательной и социальной политики проводят целый комплекс мероприятий с иностранными студентами по их социализации и культурному вхождению в наш университет", - пояснил Огоев.