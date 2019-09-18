Организатора несанкционированного митинга в Улан-Удэ арестовали за неуплату алиментов

УЛАН-УДЭ, 18 сентября. /ТАСС/. Организатор несанкционированного митинга в Улан-Удэ, прошедшего после выборов мэра города, Дмитрий Баиров арестован на десять суток за неуплату алиментов на общую сумму более 1,1 млн рублей. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе Управления федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Республике Бурятия.

В Улан-Удэ 8 сентября впервые за 12 лет прошли прямые выборы мэра, победил и.о. главы города Игорь Шутенков, который участвовал в выборах как самовыдвиженец (52,52% голосов). 9 сентября в центре города сторонники его оппонента - выдвинутого КПРФ сенатора от Иркутской области Вячеслава Мархаева (36,58%) - начали несанкционированную акцию, в ходе которой потребовали отмены результатов голосования. 11 сентября суд назначил организатору несанкционированного митинга Дмитрию Баирову административный арест на пять суток, 12 сентября суд признал его виновным в мелком хулиганстве и в неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции. 17 сентября судебные приставы доставили его из изолятора временного содержания в подразделение УФССП.

"Мировой суд постановил признать его [Баирова] виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ ("Неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения средств на содержание несовершеннолетних детей"). В качестве наказания суд назначил правонарушителю десять суток административного ареста в изоляторе временного содержания", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что размер задолженности Баирова составляет более 1 млн 102 тыс. рублей.

В УФССП по Бурятии пояснили, что мужчина "длительное время не предпринимал мер к уплате алиментов на содержание несовершеннолетней дочери", хотя в рамках исполнительного производства ему неоднократно вручались предупреждения об ответственности за неуплату алиментов. "В случае, если и после привлечения к административной ответственности должник не предпримет мер к уплате алиментов, органами дознания Службы будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 157 УК РФ ("Неуплата средств на содержание детей")", - добавили в пресс-службе ведомства.

Исполнительное производство было возбуждено на основании исполнительного документа, выданного 27 марта 2013 года мировым судьей судебного участка Мирнинского района Республики Саха (Якутия). "В связи с тем, что должник отсутствует по месту жительства, не имеет официального источника доходов, имущества, на которое возможно обратить взыскание, имеет нулевые суммы по банковским счетам, 23 августа 2019 года в отношении должника заведено розыскное дело", - добавили в пресс-службе УФССП по Бурятии.