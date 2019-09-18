В Роскачестве рассказали, как выбрать белое вино

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Эксперты Роскачества при покупке белого вина рекомендуют остановить выбор на напитке урожая 2018 года.

"Этой осенью до полок торговых сетей уже добралось немало недорогих белых российских вин урожая 2018 года. На них и стоит остановить свой выбор. Если за 300 рублей вам предлагают белое вино 2015 года урожая, скорее всего, ничего хорошего от него в бутылке за три года уже не осталось", - говорится в сообщении организации.

Как пояснили в Роскачестве, это утверждение верно и для импортных вин. "Рядовое Пино Гриджио, как и любое столовое вино из Европы или Чили за 500 рублей и дешевле, вряд ли доживет до своего трехлетия свежим и бодрым", - уверены в организации. В Роскачестве отметили, что недорогие белые вина стоимостью до 500 руб. являются более хрупкими, чем красные, хуже переносят перепады температуры хранения и длительную транспортировку. Если производитель не указал на этикетке год урожая, эксперты советуют посмотреть на дату розлива, которая есть на каждой бутылке.

При выборе тары, в которой находится вино, специалисты рекомендуют обращать внимание на стеклянную бутылку, поскольку часто в пакетах продается не вино, а винные напитки. "Но даже если в нее наливают вино - это самые бюджетные варианты винодельческой продукции. Для ее производства используют так называемые прессовые фракции виноградного сусла. Для белых вин жесткое прессование - это не лучший способ производства, такое давление вредит нежной структуре белых сортов винограда", - уверены в Роскачестве.

Роскачество рекомендует выбирать отечественные вина из винограда, выращенного в России. Такие вина должны иметь на этикетке или контр-этикетке обозначение ЗГУ - "вино защищенного географического указания". По мнению специалистов, без этой фразы присутствие в названии вина обозначений "крымское" или "кубанское" - не более чем словотворчество производителей. Такое вино, если и имеет отношение к "погребкам" и "дворикам", то лишь к испанским, молдавским или африканским, откуда завозится виноматериал для производства большинства "столовых" вин.

При этом, по мнению представителей Роскачества, цена не является однозначным маркером качества. "Согласно данным прошлогоднего исследования Роскачества "Винный гид России", некоторые вина ценой порядка 1 тыс. руб. на полке уступали в оценках экспертов более дешевым образцам. С другой стороны, эксперты поставили достаточно высокие баллы целому ряду вин в категории до 500 руб. Нижняя ценовая граница белых вин из российского винограда, на которые стоит обращать внимание - порядка 250 руб. за бутылку, однако качественное вино по такой цене могут выпускать лишь отдельные крупнейшие производители с площадями виноградников от 1 тыс. га", - приводятся в сообщении слова заместителя руководителя Роскачества Ильи Лоевского.

Сорт винограда

Как напомнили в Роскачестве, наиболее распространенными в мире белыми сортами вина являются Шардоне, Рислинг и Совиньон Блан. Они относятся к категории международных, распространены и в России. "В категории недорогих вин - до 500 руб. на полке я бы рекомендовал выбирать ассамбляжные вина, произведенные из двух и более сортов винограда. <...> Когда Шардоне или Совиньон сочетаются с другими сортами, это дает виноделу возможность сделать более сбалансированное, интересное вино", - считает руководитель рабочей группы Роскачества Артур Саркисян.

В Роскачестве советуют обратить внимание не только на международные сорта винограда, но и на собственные сорта, которые растут только в России и не встречаются в других странах. Это, например, крымский сорт "Кокур белый" или донской автохтон "Сибирьковый". При покупке вина в магазине эксперты советуют внимательнее смотреть на то место, где стоит напиток. На бутылки не должен падать прямой солнечный свет или яркий свет, близко расположенной подсветки полки, поскольку для белого вина это вредно.

По мнению экспертов, недорогое белое вино должно быть чистого, прозрачного цвета, без посторонних включений, светло-соломенного или бледно-золотистого цвета с оттенками от лимонного до зеленоватого. Янтарный цвет говорит об окислении вина при производстве или хранении.

Исключение из этого правила составляют так называемые оранжевые вина, произведенные по методу, похожему на кахетинский способ в Грузии - путем настаивания и брожения виноградного сусла на кожице, косточках и даже гребнях - веточках винограда. Однако в России среди недорогих белых вин такие образцы встречаются крайне редко и имеют специальные указания о методе производства на этикетках.

Основные проблемы вина в аромате можно определить по оттенкам моченого яблока, прелой листвы (окисление), горелой спички (избыток диоксида серы, который используется для защиты вин от окисления), овощные тона (лук, цветная капуста, зеленый горох, проблемы с гигиеной производства), переспелые, подбродившие фрукты, уваренные тона (нарушения технологии, процесса брожения), мокрый картон, тряпка ("болезнь пробки" (трихлоранизол).

Подавать белые вина эксперты Роскачества рекомендуют при температуре от 8 до 12 градусов. Недорогие лучше охлаждать сильнее, более серьезные с выдержкой в дубе лучше раскрываются при 11-12 градусов. Гастрономическими парами для белого вина в зависимости от сорта и типажа может стать широкий выбор блюд: от морепродуктов и холодных рыбных закусок до рыбы на пару, на гриле с белым соусом, к мясу птицы. Также оптимальной парой будут различные фрукты.