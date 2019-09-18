Штормовое предупреждение объявили в четырех районах Сахалинской области

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 сентября. /ТАСС/. Спасатели объявили на 19 сентября штормовое предупреждение в четырех районах в северной части Сахалина в связи с прохождением циклона. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе Главного управления МЧС России по Сахалинской области.

"Ночью 19 сентября на территории Смирныховского, Поронайского, Углегорского и Макаровского районов прогнозируется очень сильный дождь. В администрации указанных муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлены экстренные предупреждения и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий опасных природных явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области", - говорится в сообщении.

По информации сахалинских синоптиков, 19 сентября в четырех районах Сахалина ожидаются сильные осадки. На реках прогнозируется резкий подъем уровня воды на 0,5-1,5 м.

Сейчас в Сахалинской области преимущественно теплая солнечная погода. Температура воздуха в Южно-Сахалинске плюс 20 градусов, осадков и ветра нет.