Турчак назвал "вопиющей несправедливостью" ситауцию с Устиновым

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Все без исключения аргументы стороны защиты актера Павла Устинова, осужденного на 3,5 года заключения за применение насилия к бойцу ОМОН в ходе несанкционированной акции 3 августа, должны быть приняты во внимание при рассмотрении в суде вышестоящей инстанции, в том числе и тщательно изучены все видеозаписи. Об этом написал в своем аккаунте в Instagram секретарь генерального совета "Единой России", вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

"Ситуация, в которой оказался актер Павел Устинов, - вопиющая несправедливость. Это невозможно игнорировать или промолчать", - считает политик.

Он обратил внимание, что в интернете размещено множество видеороликов с места задержания. "Я пересмотрел многие по несколько раз. На любом из них видно, что парень просто стоял возле метро, - отметил Турчак. - Он никого не трогал, не нарушал общественный порядок и, конечно, не ожидал задержания".

"В момент задержания, он, естественно, попытался увернуться. Да, сотрудник Росгвардии упал, споткнувшись. Но на видео отчетливо видно, что Павел ни на кого не нападал, не толкал, даже не трогал", - указал секретарь генсовета партии. По его мнению, "нечестно и несправедливо, что суд не принял во внимание эти видеозаписи и вынес обвинительный приговор, не дав стороне защиты возможность представить все доводы".

"Когда дело будет рассматриваться в суде вышестоящей инстанции, должны быть учтены все без исключения аргументы стороны защиты Павла Устинова, приняты во внимание и тщательно изучены все видеозаписи, очевидно, являющиеся неопровержимым доказательством его невиновности", - убежден Турчак. "Сотни, тысячи неравнодушных людей со всей страны сегодня справедливо возмущены. И это понятно. Мы вместе должны добиваться справедливости", - заключил он.

16 сентября Тверской суд Москвы приговорил Устинова к 3,5 года лишения свободы, признав его виновным в применении опасного для здоровья насилия к бойцу ОМОН. По данным следствия, при задержании Устинов оказывал активное сопротивление сотруднику Росгвардии и вывихнул ему плечо. Сам Устинов вину не признал, заявив, что не причинял вреда бойцу ОМОН, а на акции оказался случайно - у него в тот день была назначена рабочая встреча в месте проведения акции. Уголовное дело Устинова стало первым по итогам прошедшей 3 августа акции.



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