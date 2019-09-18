Шесть человек остаются в больнице после отравления шаурмой в Уфе

УФА,18 сентября. /ТАСС/. Шестеро отравившихся шаурмой в Уфе остаются в больнице. Выписаны восемь пострадавших, среди которых пятеро детей, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Минздрава Башкирии.

"На сегодняшний день лечение после отравления продолжают шесть человек, все взрослые. Их состояние оценивается как относительно удовлетворительное. Остальные пациенты выписаны", - сообщили в пресс-службе.

12 сентября из-за отравления шаурмой, купленной в одном из киосков Уфы, были госпитализированы 14 человек, среди них пятеро детей. По данным управления Роспотребнадзора по региону, причиной стали бактерии золотистого стафилококка, которые обнаружены в пробах салата и у одного из сотрудников

Следственное управление СК РФ по Башкирии возбудило уголовное дело о производстве продукции, не отвечающей требованиям безопасности потребителей. Управление Роспотребнадзора по региону и прокуратура проводят проверку, из киоска изъята вся пищевая продукция.