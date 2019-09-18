МВД РФ договорилось с Вьетнамом об организации отдыха детей погибших сотрудников полиции

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Глава МВД России Владимир Колокольцев в ходе встречи с министром общественной безопасности Вьетнама То Ламом в Ханое рассказал о договоренности организовать отдых детей погибших сотрудников полиции.

"В текущем году открылось новое направление деятельности двух ведомств. С подписанием программы совместных действий на 2019-2021 год стала возможной организация отдыха в России и Вьетнаме детей погибших сотрудников, - процитировала министра официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. - Стороны пришли к единому мнению о возможности увеличения в следующем году почти вдвое численности делегаций, выезжающих по обмену".

Она отметила, что в ходе встречи стороны обменялись предложениями по координации усилий МВД России и компетентных органов Вьетнама в миграционной сфере, а также обсудили различные аспекты подготовки кадров для правоохранительных структур.

Кроме того, как отметила Волк, Колокольцев и То Лам отметили успешную деятельность совместной российско-вьетнамской рабочей группы по решению вопросов, связанных с реализацией соглашения между правительствами двух стран о временной трудовой деятельности граждан одного государства на территории другого.