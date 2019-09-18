На форуме "Машук" Ингушетия выиграла больше всех грантов среди регионов СКФО

МАГАС, 18 сентября. /ТАСС/. Ингушетия второй год подряд остается лидером среди регионов СКФО по сумме выигранных грантов на молодежном форуме "Машук", говорится в сообщении пресс-службы главы региона.

"В Москве подвели итоги Всероссийского конкурса молодежных проектов Северо-Кавказского форума "Машук-2019". При квоте в 240 человек Ингушетия выиграла гранты на общую сумму 29 млн рублей. Тем самым республика второй год подряд стала победителем среди регионов СКФО по сумме грантов на "Машуке", - передает пресс-служба слова начальника управления по делам молодежи Минобрнауки Ингушетии Адама Галаева.

По его словам, в 2018 году сумма выигранных грантов составила 23,6 млн рублей. В этом году большинство проектов от Ингушетии носили социальный характер, были нацелены на благотворительность, улучшение экологии, популяризацию физической культуры и спорта.

"Среди них проект по созданию в Ингушетии первой в СКФО специализированной автошколы для людей с ограниченными возможностями здоровья, проект о развитии в регионе электронного правительства и информационных технологий. Также среди победителей проект сотрудника отдела молодежной политики постпредства Ингушетии по созданию художественно-исторических и социально ориентированных короткометражных фильмов, проект по созданию в Ингушетии патриотического клуба", - добавил Галаев.

Северо-Кавказский молодежный форум "Машук" проводится в Пятигорске (Ставропольский край) с 2010 года. В 2019 году форум проходил с 9 по 30 августа и впервые на "Машуке" была организована третья смена, а число участников увеличилось до 3 тыс.