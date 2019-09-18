Депутат Госдумы предложил Минпросвещения создать шорт-лист дефицитных профессий в России

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Депутат Госдумы от фракции "Единая Россия", член комитета по бюджету и налогам Виктор Зубарев направил письмо на имя министра просвещения РФ Ольги Васильевой с предложением сформировать шорт-лист дефицитных профессий. Текст обращения парламентария имеется в распоряжении ТАСС.

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"Одним из вопросов, которым я занимаюсь, остается предложение о введении национального шорт-листа дефицитных профессий", - говорится в обращении депутата. Он предлагает включить данную инициативу в разрабатываемую министерством Стратегию развития образования РФ на период до 2024 года, а также "поручить соответствующим службам ежегодное обновление и публикацию национального шорт-листа в удобном формате" и с разбивкой по регионам.

Кроме того, Зубарев просит Васильеву поднять на уровне правительства РФ вопросы стимулирования представителей дефицитных профессий, рассмотреть "возможности для устранения и недопущения кадрового дефицита в рамках региональных экономик".

Среди других предложений депутата - актуализация темы "школьной профориентации обучающихся старшей ступени с применением форм прямой производственной практики", расширение участия ключевых предприятий в образовательных программах техникумов и колледжей, распространение регионального целевого обучения от предприятий на всю систему среднего профессионального образования. Политик отмечает, что с исчезновением возможностей полноценного обучения Россия может лишиться "минимального притока специалистов, обновления и омоложения ресурса дефицитных кадров". А учитывая старение населения "ряду специалистов среднего звена угрожает смена поколений, где корпусу опытных наставников передать знания будет просто некому".

Копия письма также направлена на имя министра труда и социальной защиты РФ Максима Топилина.

Какие специальности востребованы

В письме Зубарев приводит данные независимого мониторинга, проведенного сервисами по поиску рабочих мест и сотрудников HeadHunter и Работа.ру с участием Российского союза сельской молодежи (РССМ). Ими был подготовлен перечень из 15 профессий, наиболее востребованных в разных субъектах РФ.

Самой редкой квалификацией на рынке труда России является управление спецтехникой, машинистов автокрана и экскаватора не хватает во всех федеральных округах. "На втором месте - ERP-консультанты (специалисты по автоматизации учета и управления предприятием). Также в первую пятерку вошли фасовщик, врач и сварщик", - указывает депутат.

"Запрос на рабочие профессии подтверждают свободные вакансии слесаря, маляра, токаря. Недостаточно соискателей и в поварском, швейном цехах. Сектору ретейла стабильно нужны кассиры, которые и заключают перечень. Проблемы села подчеркивает попадание в шорт-лист агрономов и зоотехников", - говорится в письме.

"Несмотря на то, что рынок труда остро нуждается в отраслевых специалистах и носителях конкретных компетенций, 34 млн россиян сегодня находятся в квалификационной яме. То есть при выборе специальности молодые люди не ориентируются на нужды и запросы экономики", - пояснил Зубарев ТАСС.

Он заметил, что при помощи таких списков в ряде европейских стран привлекаются специалисты из-за рубежа. "Мы же предлагаем подкрепить профессии, вошедшие в шорт-лист, введением преференций для роста своих кадров. Это льготы на получение образования по дефицитным направлениям, курсы переподготовки, возможно, налоговые послабления на первые годы работы", - продолжил депутат.

Предложение изучат

В Минпросвещения РФ заявили ТАСС, что данная инициатива без внимания не останется. Там заверили, что министерство "обеспечивает развитие среднего профессионального образования (СПО) и программ обучения, прежде всего опираясь на запросы рынка труда, находясь в прямом диалоге и с экспертным сообществом, и с работодателями". "Работа сопровождается непрерывным мониторингом системы СПО на всей территории страны, включая мониторинг трудоустройства выпускников колледжа", - уточнили там. Обращение депутата будет детально рассмотрено министерством, добавили в ведомстве.

"Идею формирования шорт-листа мы тоже поддерживаем. Но для себя ничего нового не открыли, ведь специальности зоотехника и агронома всегда очень востребованы", - сказала ТАСС председатель РССМ, член Центрального штаба ОНФ, заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию АПК и сельских территорий Юлия Оглоблина.

По ее словам, такой перечень может быть очень важен для ориентирования выпускников на рынке труда. "Но без указания заработной платы и социальных гарантий вряд ли кто-то заинтересуется вакансией и захочет остаться в сельской местности", - заключила Оглоблина.