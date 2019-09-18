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Путин направил приветствие участникам Конференции по конкуренции под эгидой БРИКС

Президент подчеркнул, что справедливая и честная конкуренция является залогом поступательного развития

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям шестой Конференции по конкуренции под эгидой БРИКС. Телеграмма опубликована в среду на сайте Кремля.

"Ваши регулярные встречи, в которых принимают участие представители государственных ведомств, деловых и экспертных кругов, предоставляют хорошую возможность для обмена опытом развития конкурентной политики и антимонопольного законодательства, для обстоятельного обсуждения многих актуальных вопросов мировой экономики", - отметил президент.

По словам Путина, важной составляющей государственной политики по ускорению экономического роста и повышению благосостояния населения является работа по улучшению конкурентной среды, а справедливая и честная конкуренция - "залог поступательного развития страны, динамичного движения вперед во всех сферах жизни".

"В качестве председателя БРИКС в 2020 году Россия намерена уделять особое внимание развитию взаимодействия "пятерки" в области антимонопольной деятельности и совершенствования условий конкуренции", - добавил глава государства.

Шестая конференция по конкуренции под эгидой БРИКС проходит 16-19 сентября в Москве.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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