Синоптики назвали регионы Центральной России, где в ближайшие два дня ожидаются заморозки

ТАСС, 18 сентября. Похолодание, ночные заморозки и дожди прогнозируют синоптики в регионах Центрального Федерального округа (ЦФО) в ближайшие два дня, сообщается в среду на сайтах областных центров по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

"В Орловской области, как и в большинстве регионов Центральной России, температура опустилась до +10 градусов днем, +7 ночью, в отдельных районах ожидаются заморозки. Такая температура продержится в регионе до конца недели. Практически каждый день будет идти дождь, возможны грозы", - сообщили ТАСС в местном ЦГМС. Такая же погода установится в соседних Тульской и Калужской областях, только ветер, по прогнозу синоптиков, в этих регионах поднимется до 18 м/с.

В Воронежской области небольшие дожди пройдут днем повсеместно, ветер может достигать 20 м/с, в Липецкой области дожди прогнозируются лишь местами, при этом ветер будет до 17 м/с. Также синоптики сообщают о еще большем похолодании: так, в Воронежской области ночью - до +3..+8 градусов и днем до +12..+17, в Липецкой области ночью - +4..+9 градусов и днем до +16. В Ярославской и Костромской областях дожди, ветер 5-10 м/с. Днем столбик термометра поднимется не выше +12 градусов, ночью - до +6, в Ярославской области местами ожидаются заморозки до -2 градусов.

В Рязанской, Владимирской и Тамбовской областях сохранится переменная облачность с дневными дождями и редким солнцем, что обусловлено вторжением североатлантических циклонов в европейскую часть России, сообщили ТАСС в региональных гидрометцентрах. Днем столбик термометра будет держаться на отметке +13 градусов, ночью опустится до +7. В Ивановской области заметно прохладнее - до +10 днем, около +2 градусов ночью. Синоптики не исключают возможность заморозков.

По прогнозам метеорологов, в ближайшие два дня температура воздуха в Курской области снизится до +13 градусов днем и +8 ночью, в регион придут дожди и пасмурная погода. В соседней Белгородской области также ожидаются небольшие дожди при средней температуре воздуха до +15 градусов в дневное время суток, ночью - около +8..+10. В Брянской, Смоленской, Тверской областях, по данным гидрометцентров, днем +10 градусов, кратковременные дожди, ночью около +5, преимущественно без осадков. Порывы ветра в регионах могут достигать 20 м/с.