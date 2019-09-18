Глава Еврейской конфедерации Украины заявил об опасной обстановке в стране

КИЕВ, 18 сентября. /ТАСС/. Акты вандализма в отношении еврейских памятников в Николаевской и Кировоградской областях Украины могли быть совершены одной и той же антисемитской организацией. Об этом заявил президент Еврейской конфедерации Украины, экс-глава администрации президента Украины Борис Ложкин.

"В воскресенье вандалы осквернили памятник жертвам Холокоста в Николаевской области, разрисовав его свастиками и наклеив письмо с угрозами. То же письмо было обнаружено на еще одном оскверненном памятнике, но уже в Кировоградской области. Учитывая идентичные письма, речь может идти об антисемитской организации, что делает ситуацию опасной для украинских евреев, поскольку антисемитские организации редко останавливаются на осквернении памятников", - написал Ложкин на своей странице в Facebook.

Он отметил, что "Еврейская конфедерация Украины встревожена повторяющимися актами антисемитизма".

В воскресенье, 15 сентября, в селе Богдановка Николаевской области Украины неизвестные осквернили памятник, установленный на месте массового убийства евреев, оставив записку с угрозой в адрес президента Владимира Зеленского и ряда других политиков. Директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский привел текст записки, в котором, помимо оскорблений в адрес главы государства, звучит также призыв не продавать землю в стране и угроза того, что такой шаг "быстро" приведет их к Холокосту. 17 сентября Национальная полиция Украины сообщила об осквернении неизвестными мемориала жертвам Холокоста в Кировоградской области. Виновные в содеянном не установлены.

В начале сентября Зеленский поручил Верховной раде до 1 декабря принять законопроект о снятии моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения и создании в стране ее рынка. Инициатива, являющаяся одним из требований Всемирного банка и Международного валютного фонда (МВФ), была неоднозначно воспринята в украинском обществе.