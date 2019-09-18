Национальный родительский комитет выступил против обязательного ЕГЭ по иностранному языку

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Национальный родительский комитет обратился к министру просвещения России Ольге Васильевой с просьбой отменить введение обязательного единого государственного экзамена по иностранному языку. Об этом говорится в обращении, имеющемся в распоряжении ТАСС.
Автором инициативы выступила председатель комитета Ирина Волынец. "Мы, российские родители, глубоко встревожены и возмущены введением обязательного ЕГЭ и ОГЭ по иностранному языку", - говорится в обращении.
По мнению инициаторов обращения, сдача ЕГЭ и ОГЭ по иностранному языку должна производиться на добровольной основе.
Они утверждают, что внедрение обязательных экзаменов по иностранному языку противоречит Стратегии национальной безопасности РФ и интересам страны, а подготовку к нему ученикам придется вести в ущерб изучению русского языка, математики, истории и других предметов.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявляла, что обязательный ЕГЭ по иностранному языку в России вводить не планируется, за исключением английского, который будет сдаваться обязательно с 2022 года.