Национальный родительский комитет выступил против обязательного ЕГЭ по иностранному языку

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Национальный родительский комитет обратился к министру просвещения России Ольге Васильевой с просьбой отменить введение обязательного единого государственного экзамена по иностранному языку. Об этом говорится в обращении, имеющемся в распоряжении ТАСС.

Автором инициативы выступила председатель комитета Ирина Волынец. "Мы, российские родители, глубоко встревожены и возмущены введением обязательного ЕГЭ и ОГЭ по иностранному языку", - говорится в обращении.