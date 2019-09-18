Детский сад на 160 мест откроют в Ессентуках 1 октября

ПЯТИГОРСК, 18 сентября. /ТАСС/. Детский сад с ясельными группами откроют 1 октября в Ессентуках по нацпроекту "Демография". На строительство направили порядка 145 млн рублей, сообщила в среду пресс-служба Министерства строительства Ставропольского края.

"Подготовка к открытию идет полным ходом: устанавливают игровые павильоны, клумбы, песочницы, делают дорожки с безопасным покрытием. Объект имеет вентилируемый фасад, все используемые строительные материалы высокого качества", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, уже сформирован штат сотрудников. В здании установили детскую мебель, сантехнику, в пищеблоке подключили кухонную технику. Детский сад на 160 мест оснащен бассейном с современным безопасным покрытием.

"Проектное решение было разработано с учетом того, что сад создается для самых маленьких детей от 1 года. На первом этаже расположились групповые ячейки для малышей от 1 до 3 лет, бассейн и колясочная. Всего в этом году в рамках реализации национальных проектов на Ставрополье стартует строительство 15 детских садов с яслями, а в следующем году - еще девяти", - цитирует пресс-служба министра строительства и архитектуры края Алексея Когарлыцкого.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.