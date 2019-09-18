Музей Черномырдина в Оренбургской области освободят от налога на имущество

ОРЕНБУРГ, 18 сентября. /ТАСС/. Депутаты законодательного собрания Оренбургской области внесли поправки в региональный закон "О налоге на имущество организаций", предполагающие предоставление льготы для негосударственных и немуниципальных музеев, среди которых историко-мемориальный музей Черномырдина на родине политика в селе Черный Отрог Саракташского района. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала заседаний регионального парламента.

"Проект закона "О внесении изменений в статью 10 Закона Оренбургской области "О налоге на имущество организаций" (в части предоставления налоговых льгот)" подготовлен в целях снижения расходов на содержание недвижимого имущества негосударственных и немуниципальных организаций, осуществляющих виды деятельности, входящие в группу "Деятельность музеев", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Речь идет о полном освобождении частных музеев от уплаты налога на имущество, сказано в принятом законе. При этом доходы организаций от музейной деятельности должны быть не менее 70%, а стоимость имущества - превышать 100 млн рублей. При этом само имущество должно быть принято на учет с 1 января 2019 года и использоваться для нужд культуры. Заместитель председателя комитета по образованию, науке, культуре и спорту законодательного собрания Оренбургской области Василий Тишин уточнил, что сейчас под требования закона попадает только один музей - комплекс имени Черномырдина. Депутат уточнил, что в то же время норма создает дополнительную возможность для появления подобных объектов в регионе.

В финансово-экономическом обосновании проекта закона сказано, что введение льгот может привести к недополученным доходам областного бюджета в 2019 году в размере не менее 0,55 млн рублей, начиная с 2020 года - в размере не менее 2,2 млн рублей ежегодно. Расчеты выполнены исходя из ожидаемого платежа по налогу на имущество, который ранее не уплачивался, так как велось строительство и недвижимость не была зарегистрирована.

О завершении строительства историко-мемориального музея Виктора Черномырдина на родине председателя правительства Российской Федерации в 1992-1998 годах в селе Черный Отрог Саракташского района Оренбургской области глава региона Денис Паслер сообщил президенту России Владимиру Путину в ходе встречи в августе 2019 года, пригласив его на официальное открытие, которое пока не состоялось. Создание мемориального комплекса и образовательного центра имени Черномырдина ведется с 2011 года предприятием "Газпром" при содействии оренбургских властей. Работы начались после поручения главы государства.

Уроженец Оренбургской области Виктор Черномырдин (1938-2010) занимал должности министра газовой промышленности СССР, первого главы "Газпрома", премьер-министра России (1992-1998), посла России на Украине (2001-2009), а также советника президента РФ и спецпредставителя президента по вопросам экономического сотрудничества со странами СНГ.