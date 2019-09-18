Эксперты: переход на четырехдневную рабочую неделю в России в ближайшее время невозможен

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Эксперты РАНХиГС считают невозможным переход на четырехдневную рабочую неделю в России в ближайшее время из-за низкой производительности труда и сокращения численности рабочей силы. Об этом говорится в новом номере "Мониторинга социально-экономического положения и самочувствия населения" Института социального анализа и прогнозирования (ИНСАП) РАНХиГС, который опубликован в среду.

"В условиях слабого экономического роста, минимального уровня безработицы и снижающейся численности рабочей силы в России, скорее стоит ждать роста, а не снижения продолжительности рабочего времени. Таким образом, переход на четырехдневную рабочую неделю без снижения заработных плат возможен лишь в отдаленном будущем при росте производительности труда и стабилизации численности рабочей силы", - говорится в материале.

Эксперты РАНХиГС обратили внимание, что максимальное рабочее время в России, которое, согласно законодательству, составляет 40 часов в неделю, соответствует стандартам большинства развитых стран, тогда как в большинстве развивающихся государств этот показатель выше, обычно 48 часов в неделю.

Также в России минимальная продолжительность отпуска, которая составляет 20 дней, соответствует уровню стран Европы, в то время как в Турции продолжительность отпуска составляет 12 дней, Японии - 8 рабочих дней и Китае - 5 дней, добавили эксперты института.

В августе Федерация независимых профсоюзов России направила в Минтруд предложение сократить рабочую неделю до четырех дней при сохранении зарплат. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил проработать министерству до 30 сентября свою позицию о перспективах перехода на сокращенную рабочую неделю. При этом глава правительства подчеркнул, что переход должен сопровождаться не только сохранением уровня зарплат, но и ростом производительности труда. Также премьер-министр РФ в ходе встречи с председателем Федерации независимых профсоюзов России Михаилом Шмаковым заявил, что намерен провести серию совещаний, чтобы подготовить изменения в трудовое законодательство, которые могут коснуться четырехдневной рабочей недели.