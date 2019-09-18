Путин поздравил Михаила Федотова с юбилеем

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил советника главы государства, председателя Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаила Федотова с 70-летием. Телеграмма опубликована в среду на сайте СПЧ.

"Вы много и плодотворно трудитесь - как на государственном, так и на значимом общественном поприще, - отметил Путин. - Неустанное внимание уделяете преподавательской, наставнической деятельности. Важно, что это большая, востребованная работа направлена на развитие в нашей стране институтов гражданского общества, укрепление демократических идеалов и ценностей".

Президент пожелал главе СПЧ здоровья, успехов и всего наилучшего. Свои поздравления Федотову также направили патриарх Кирилл и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Михаил Федотов родился 18 сентября 1949 года в Москве. Министр печати и информации РФ (1992-1993), президент Российского авторского общества (1993-1995), постоянный представитель РФ при ЮНЕСКО (1993-1998), советник президента РФ (2010 - н. в.), председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (2010 - н. в.).