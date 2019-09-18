Расселение сирийского лагеря беженцев Эр-Рукбан начнется 27 сентября

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. План по расселению сирийского лагеря беженцев Эр-Рукбан начнет реализовываться 27 сентября. Об этом сообщил в ходе экстренного заседания межведомственных штабов России и Сирии по вопросам расселения лагеря представитель РФ полковник Леонид Антоник.

"Только что по линии дежурной службы Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев на территории Сирийской Арабской Республики нами получен переданный Главным координатором по гуманитарным вопросам ООН в Сирии Корин Флейшер уточненный оперативный план по выводу оставшихся жителей лагеря Рукбан. Начало его реализации намечено на 27 сентября", - сказал Антоник.

Лагерь Эр-Рукбан возник на сирийско-иорданской границе на территории оккупированной США зоны Эт-Танф в 2014 году после того, как Амман закрыл границу из-за опасений по поводу безопасности. Прилегающий район контролируют незаконные вооруженные формирования, из-за чего в лагере сложилась тяжелая гуманитарная ситуация. Ожидается, что вывод беженцев из лагеря пройдет в сентябре.