В Госдуме разработали законопроект об изолированном содержании в тюрьме лидеров ОПС

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн разработал законопроект об изолированном содержании в тюрьме лидеров преступных сообществ, документ получил поддержку координационного совета фракции "Единая Россия". Об этом сообщил в среду журналистам первый замглавы фракции Андрей Исаев после заседания совета.

"Это поправки в Уголовно-процессуальный кодекс и в закон о надзоре, которые предполагают изолированное содержание от остальных заключенных лиц, осужденных по статье как руководителей преступного сообщества", - пояснил политик. "Вы понимаете, что для некоторых из них тюрьма - это дом родной, и, даже находясь там, они продолжают руководить преступным сообществом как непосредственно в тюрьме, так и за ее пределами", - констатировал он. "Поэтому для того, чтобы эта статья действительно работала эффективно, необходима их полная изоляция от остальных заключенных, невозможность осуществлять ими свои преступные функции", - подчеркнул Исаев и подтвердил, что инициатива "была поддержана координационным советом".

Первый замглавы парламентского большинства уточнил, что законопроекты Хинштейна подготовлены в развитие уже принятой инициативы президента РФ Владимира Путина по усилению борьбы с организованной преступностью.

Исаев также сообщил, что правоохранительные органы возбудили 14 уголовных дел против руководителей ОПС с момента вступления в силу соответствующего закона в апреле. "Вы знаете, что выделен отдельный состав - руководители преступного сообщества. Уже сейчас, хотя закон был принят в апреле, возбуждено 14 уголовных дел по данному составу против главарей преступного сообщества", - подчеркнул парламентарий.

Закон, о котором идет речь, был предложен президентом РФ Владимиром Путиным. Он позволяет привлечь к уголовной ответственности за сам факт занятия высшего положения в преступной иерархии. Тюремный срок за такое преступление составляет от 8 до 15 лет с возможным максимальным штрафом до 5 млн рублей.