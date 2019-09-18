{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Около 9 тыс. россиян могут стать жертвами мошенников по возвратному лизингу авто

Пострадали уже сотни граждан, отметили в ОНФ

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Около 9 тыс. россиян являются потенциальными жертвами мошеннических схем, связанных с возвратным лизингом автомобилей. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщила руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгения Лазарева.

Возвратный лизинг - схема кредитования под залог автомобиля. После многочисленных коллективных жалоб в госорганы на введение в заблуждение при оформлении договоров возвратного лизинга Генеральная прокуратура при участии Росфинмониторинга и Банка России должна до 1 октября 2019 года проверить схему обратного лизинга автомобилей для физических лиц и при необходимости подготовить предложения по повышению уровня правовой защищенности граждан.

"Сотни граждан уже пострадали, а потенциально жертв такого мошенничества около 9 тыс. человек. Получается, что эти люди могут по такой схеме лишиться своих собственных автомобилей", - сказала она.

По словам Лазаревой, в ОНФ приходит много жалоб на подобный вид мошенничества.

Дело Павла Устинова
Калягин выступил в защиту Устинова
Глава Союза театральных деятелей сообщил, что был поражен строгостью приговора
Читать полностью