Около 9 тыс. россиян могут стать жертвами мошенников по возвратному лизингу авто

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Около 9 тыс. россиян являются потенциальными жертвами мошеннических схем, связанных с возвратным лизингом автомобилей. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщила руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгения Лазарева.

Возвратный лизинг - схема кредитования под залог автомобиля. После многочисленных коллективных жалоб в госорганы на введение в заблуждение при оформлении договоров возвратного лизинга Генеральная прокуратура при участии Росфинмониторинга и Банка России должна до 1 октября 2019 года проверить схему обратного лизинга автомобилей для физических лиц и при необходимости подготовить предложения по повышению уровня правовой защищенности граждан.

"Сотни граждан уже пострадали, а потенциально жертв такого мошенничества около 9 тыс. человек. Получается, что эти люди могут по такой схеме лишиться своих собственных автомобилей", - сказала она.

По словам Лазаревой, в ОНФ приходит много жалоб на подобный вид мошенничества.