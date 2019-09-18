В Приамурье утвердили программу лечения для онкобольных детей с гепатитом С

БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 сентября. /ТАСС/. Программу по лечению и реабилитации онкобольных детей с вирусным гепатитом С утвердили в Амурской области, сообщила в среду ТАСС заместитель председателя правительства региона Ольга Лысенко.

В конце декабря 2018 года у 26 детей в возрасте от года до 15 лет, находящихся в онкогематологическом отделении Амурской областной детской клинической больницы (АОДКБ), выявили гепатит С. Следственное управление СК РФ по региону возбудило уголовное дело, ситуацию взяли на контроль региональное правительство и уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова. Документы детей отправили в клиники в центре страны для получения консультаций специалистов по тактике лечения.

"Губернатором области Василием Александровичем Орловым вчера подписана в окончательной редакции межведомственная программа лечения и реабилитации детей с вирусным гепатитом С", - сказала она.

Лысенко уточнила, что эта тема находится под пристальным вниманием правительства РФ и Министерства здравоохранения, Института детских инфекций и Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева. Работу в Приамурье ведет комплексная комиссия, созданная при Минздраве РФ. Согласно поручениям, программа разработана не только министерством здравоохранения Амурской области, но и региональными министерствами соцзащиты населения, образования и науки, физической культуры и спорта, культуры и национальной политики. Программа включает 100-процентное лекарственное обеспечение пациентов непосредственно по их сопутствующему заболеванию гепатитом С, а также реабилитационные мероприятия.

В 2019 году на эту программу в плане лекарственной поддержки и приобретения препаратов прямого действия по рекомендациям ведущих федеральных научных центров выделили 16,4 млн рублей, препараты уже закупили. "Кроме этих мероприятий мы включили сюда еще и оздоровление. Этим детям будет предложено бесплатное пребывание в наших реабилитационных центрах - санатории "Василек" и центре по оздоровлению "Бардагон". Эти расходы на себя берет областной бюджет", - отметила собеседница, подчеркнув, что порядок и алгоритм работы с каждым из родителей будет отработан индивидуально с учетом основного заболевания детей.

По ее словам, в программу реабилитации также включены лечебная физкультура, апитерапия (лечение пчелиным ядом) и другие процедуры, эта работа будет идти по индивидуальным заявкам. Кроме того, предусмотрены образовательные программы, так как не исключается вариант дистанционного обучения детей, а также психолого-педагогическая поддержка детям и их родителям. "Мы с этой программой встретимся с родителями, и постараемся еще раз изучить их предложения, то есть эта тема остается в центре внимания правительства [региона]", - отметила Лысенко.

Идут суды

В Благовещенске идут суды по исковым заявлениям к Амурской областной детской клинической больнице (АОДКБ) о компенсации морального ущерба родителям онкобольных детей с выявленным сопутствующим заболеванием гепатитом С. Всего подано 24 заявления. Ответ на вопрос, где и каким образом могли заразиться дети, должна была дать экспертиза, так как пациенты выезжали на лечение в другие медучреждения за пределы региона.