АСИ предлагает включить Собянина в состав наблюдательного совета агентства

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) рассчитывает на включение в состав наблюдательного совета АСИ мэра Москвы Сергея Собянина, сообщила в среду ТАСС гендиректор агентства Светлана Чупшева.

"Мы предложили для включения в состав наблюдательного совета АСИ кандидатуру мэра Москвы Сергея Собянина. Рассчитываем, что наблюдательный совет поддержит наше предложение", - сказала она.

Президент РФ Владимир Путин в среду проводит заседание наблюдательного совета АСИ. Как сообщала во вторник пресс-служба Кремля, предполагается рассмотреть первые итоги реализации новой стратегии АСИ на 2019-2021 годы, в том числе создание цифровой платформы для работы с обращениями предпринимателей и платформы для обмена лучшими практиками социально-экономического развития, обсудить ряд новых инициатив АСИ, связанных, в частности, с продвижением лучших российских проектов и практик за рубежом.

На предыдущем заседании совета в январе текущего года Путин отметил, что работа АСИ вызывает у него "приятное чувство гордости". Среди достижений агентства президент тогда назвал улучшение правовой базы и условий ведения бизнеса в стране, поддержку более 350 проектов, а также реализацию добровольческих социальных инициатив. По его мнению, АСИ выработало уникальный механизм решения поставленных задач, выстроило взаимодействие с правительством России и властями регионов, а также объединило вокруг себя целое сообщество людей, способных генерировать и продвигать позитивные изменения. Президент выразил надежду, что работа АСИ будет вписана в стратегию развития страны, связанную с реализацией нацпроектов.