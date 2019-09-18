В центре Москвы проходят пикеты в поддержку Павла Устинова

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Пикеты в поддержку актера Павла Устинова, который осужден за нападение на бойца ОМОН на несогласованной акции 3 августа, проходят на Старой площади в центре Москвы.

Как передает корреспондент ТАСС, несколько десятков людей пришли к расположенному на площади зданию администрации президента России с плакатами в поддержку Устинова. Пикетчики меняют друг друга через каждые несколько минут по очереди. Рядом с администрацией президента дежурят сотрудники полиции, проведению пикета они не препятствуют.

В понедельник Тверской суд Москвы приговорил Устинова к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы, признав его виновным в применении насилия к бойцу ОМОН, опасном для его здоровья (ч. 2. ст. 318 УК РФ). Следствие и суд пришли к выводу, что при задержании Устинов оказывал активное сопротивление сотруднику Росгвардии и вывихнул ему плечо. Подсудимый не признал вину, заявив, что не причинял вред бойцу ОМОН, а на акции 3 августа оказался случайно. По его словам, у него в тот день в месте проведения акции была назначена встреча по поводу работы.

В поддержку Устинова ранее выступили Константин Райкин, который руководил классом театральной школы, где учился Устинов, актеры Александр Паль, Максим Виторган, Никита Ефремов, телеведущий Максим Галкин и другие.