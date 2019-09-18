Школьникам Сингапура разрешили приходить на занятия в масках

СИНГАПУР, 18 сентября. /ТАСС/. Сингапурским школьникам с сегодняшнего дня разрешено посещать занятия в специальных масках, предназначенных для защиты от едкого дыма, который принесли южные ветра из соседней Индонезии. Соответствующий ответ на свой вопрос получили из Министерства образования родители учащихся начальной школы, которые возмутились ранее введенным запретом на маски.

"Дети могут приходить на занятия в подобных средствах защиты, но мы считаем это не совсем целесообразным", - отметил представитель ведомства. Он пояснил, что "все школьные помещения оборудованы эффективными средствами вентиляции и обработки воздуха, поэтому школьники, находясь в классах, не подвергаются никакому опасному воздействию". Кроме того, в Минобразовании заверили, что "сотрудники учебных заведений проинструктированы на случай серьезного ухудшения экологической ситуации: детей, например, не станут выпускать на улицу на переменах, будут закрыты двери и окна".

Индекс загрязнения воздуха в Сингапуре в среду утром достиг отметки в 120 единиц, что считается "нездоровым" (свыше 200 единиц - "очень нездоровым"). Власти рекомендуют максимально избегать пребывания на открытом воздухе, передвигаться только на транспорте, а в случае ухудшения самочувствия обращаться ко врачу.

Причиной послужили масштабные лесные пожары в соседней Индонезии, которая занимает третье место в мире по площади тропических лесов. Установившаяся в этом году необычайно сухая погода способствует стремительному распространению пожаров, за семь месяцев года их площадь превысила 328 тыс. га, примерно треть приходится на торфяники, что значительно осложняет ситуацию. Одной из главных причин возгораний является бесконтрольная деятельность крестьян и мелких предприятий, которые умышленно поджигают леса для освобождения новых территорий.

Газета The Straits Times сообщила, что как минимум два человека, в том числе четырехмесячная девочка, скончались в Индонезии вследствие сильного задымления от пожаров. За последние две недели задымление стремительно распространилось не только на большинство провинций Индонезии, но также на южные и восточные районы Малайзии. Во многих городах закрываются школы, приостанавливается любая деятельность на открытом воздухе, из-за низкой видимости отменяются сотни авиарейсов. Малайзийские и сингапурские власти предложили Джакарте помощь в тушении пожаров, однако там заверили, что способны самостоятельно справиться с этой проблемой.