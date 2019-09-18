Староверы под Липецком инсценировали пропажу дочери, чтобы не отдавать ее в школу

ТАСС, 18 сентября. Родители-староверы из села Паниковец в Липецкой области инсценировали исчезновение 8-летней дочери, чтобы не отдавать ее на учебу в первый класс местной школы. Ребенка нашли у отца в Москве, а проверка показала, что у девочки вообще не было никаких документов, рассказала в среду ТАСС старший помощник прокурора по Липецкой области Татьяна Ткачева.

2 сентября женщина в селе Паниковец Липецкой области заявила о пропаже 8-летней дочери, было возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения малолетнего ребенка по признакам преступления по части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство малолетнего"), к поискам в лесу и прилегающей местности привлекли более 70 человек. Через сутки ребенка обнаружили в Москве у отца.

"Сотрудники прокуратуры провели проверку и установили, что исчезновение девочки было инсценировано родителями-староверами, потому что они из-за религиозных убеждений не хотели отдавать ее в школу села Паниковец. У ребенка нет никаких документов: девочка была рождена не в медучреждении, роды родители приняли сами, врача не вызывали, после они по религиозным соображениям не получали на дочь никакие документы. Проведена генетическая экспертиза по установлению отцовства и материнства, в суд направлен иск об установлении факта рождения девочки, чтобы ей выдали свидетельство о рождении", - сказала Ткачева.

Накануне 1 сентября мама ребенка побывала на школьном собрании, но ей не понравилась школа и коллектив. 1 сентября она не пустила дочку в школу, а когда пришел директор к ним домой выяснить, почему ребенка нет в классе, ответила, что девочка утром исчезла, рассказала собеседница агентства.

По словам Ткачевой, отец девочки был на заработках в Москве, и родители решили переправить ребенка к нему. "То, что мама говорит неправду, заподозрили сразу, как только начали розыск девочки, и еще односельчане сказали, что видели женщину с дочкой выходящими к дороге. А потом позвонил отец девочки и сказал, что его дочь жива, возмутился шумихой вокруг этой истории. После этого ребенка привезли обратно в село Пиниковец", - добавила Ткачева.

Она уточнила, что вопрос об изъятии девочки из семьи не ставился: девочка очень привязана к родителям и в штыки восприняла одну мысль о ее помещении в специальное учреждение. Мама дала согласие на обучение дочки в первом классе светской школы, она написала заявление, единственное, попросила, чтобы ребенок обучался в школе соседнего села; девочка сейчас ходит в первый класс, сказала старший помощник прокурора по Липецкой области. После инцидента семья поставлена на учет, ситуация на контроле в прокуратуре и в органах опеки, а мама девочки привлечена к административной ответственности за проживание без регистрации в селе Паниковец. По словам Ткачевой, семья обеспеченная, в ней один ребенок, втроем они переехали в 2018 году из деревни в Тверской области.