Избитая в Ингушетии семилетняя девочка впервые за год встретилась с матерью

"Момент встречи мамы и девочки не передать словами. Когда Айша увидела маму в больнице, она очень обрадовалась, обнимала ее и не раз повторяла: "Вот она - моя мама. Как вы ее нашли? Она меня очень сильно любит". Айша просила, чтобы мама больше никуда не уходила, а Лидия [мама девочки - прим. ТАСС] крепко обнимала дочь, практически ничего не говорила и плакала. Смотреть без слез на эту встречу было невозможно. Но самое главное, мы увидели, что они любят друг друга, как они нужны друг другу. Маму ребенку никто не заменит, на то она и мама", - передает пресс-служба слова Кузнецовой.

МАГАС, 18 сентября. /ТАСС/. Мать избитой в Ингушетии семилетней девочки прибыла в Москву в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии и впервые за год встретилась с ребенком, сообщила в среду пресс-служба уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой.

Мама девочки обратилась к Кузнецовой с просьбой оказать содействие в возвращении ее дочери. Со слов женщины, девочку вместе с двумя сыновьями насильно забрали родственники по линии отца.

"Через некоторое время двоих сыновей ей отдали, а вот Айшу вернуть назад не удалось. Девочка жила в семье тети около года и, как признается Лидия, она не знала, что происходит с ее дочерью, так как видеться с ней не давали. После того, как женщине стало известно о случившемся с Айшей, она сразу же приехала к ней в больницу, но ее не пустили. Дальнейшие попытки увидеться с дочерью также были безрезультатны", - говорится в сообщении.

Детский омбудсмен Анна Кузнецова отметила, что с правовой точки зрения ничто не препятствует тому, чтобы мама навестила девочку в больнице, она не лишена и не ограничена в родительских правах, в отношении нее не возбуждались уголовные дела. По словам мамы, с дочкой они не виделись около года. Детский омбудсмен отметила, что в ближайшее время девочка по-прежнему будет находиться в больнице, пока она на лечении, необходимо проработать вопрос дальнейшего жизнеустройства Айши.